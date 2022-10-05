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Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:03
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün akşam ulusa seslenerek ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu. Zelenski Ukrayna ordusunun güneyde hızlı ve güçlü bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Dinyeper Nehri’nin Karadeniz’e dökülen kısmında yer alan Herson bölgesinde, Ukrayna ordusunun Lyubymivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka ve Mala Oleksandrivka ve Davydiv Brid yerleşim yerlerini kontrol altına aldığı açıklandı. Zelenski dün akşam ulusa seslenerek “Bugün her iki cepheden de iyi haberler aldık. Ukrayna ordusu, mevcut savunma harekatının bir parçası olarak ülkemizin güneyinde oldukça hızlı ve güçlü bir ilerleme gerçekleştiriyor” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Enin, zaman aralığı vermeyerek Herson'da 50 kasaba ve köyün geri alındığını, yaklaşık 3500 vatandaşın özgür kaldığını söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Davydiv Brid’de göndere Ukrayna bayrağını çeken 35’inci Deniz Tugayı’ndan askerlerin görüntüsüyle birlikte “Ukrayna bayrağı, Herson bölgesindeki Davydiv Brid köyü üzerinde yeniden dalgalanıyor. Ukraynalı denizciler güvenle Karadeniz'e doğru ilerliyor” mesajını paylaştı. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, dün ABD’nin 625 milyon dolarlık askeri teçhizat ve mühimmat içeren başka bir güvenlik yardım paketini duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaHerson
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