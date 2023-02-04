Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.997,63
ALTIN
1.128,47
DOLAR
18,84
STERLİN
22,70
EURO
20,33
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme...
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı alacak
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel...
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 7 adet arsa satışa sunuldu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya tarafıyla yapılan esir takası sonucu 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını belirtti.

04 Şubat 2023 Cumartesi 15:22
Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı

Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya tarafıyla bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiğini bildirdi.
Esir takası kapsamında 2 subay, 114 er ve çavuş olmak üzere 116 askerin serbest bırakıldığını aktaran Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz. Herkesi geri getireceğiz." ifadesini kullandı.
Yermak, esir takasında, iki yabancı gönüllü Christopher Matthew Perry ile Andrew Tobias Matthew ve bir gönüllü savaşçının cesetlerinin Ukrayna tarafına iade edildiği bilgisini de paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'dan esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşEsir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da Hessen eyalet milletvekili İsmail Tipi hayatını kaybetti
Almanya'da Hessen eyalet milletvekili İsmail Tipi hayatını kaybetti
İsrail askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 13 Filistinliyi yaraladı
Pentagon: Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor
Pentagon: Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor
New York’un Ali Baba’sı geri döndü
New York’un Ali Baba’sı geri döndü
ABD, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketler gönderecek
ABD, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketler gönderecek
İspanya'da ilaç tedarik sorunu son bir yılda yüzde 150 arttı
İspanya'da ilaç tedarik sorunu son bir yılda yüzde 150 arttı
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Düşman, ağır kayıplar vererek saldırılarını sürdürüyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Düşman, ağır kayıplar vererek saldırılarını sürdürüyor
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştü
İsveç Başbakanı Kristersson, ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştü
AB'den Filistin'e 199 milyon avroluk destek paketi
AB'den Filistin'e 199 milyon avroluk destek paketi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi