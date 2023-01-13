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Ukrayna: Donetsk'teki Soledar şehrinin Rusya'nın kontrolüne geçtiği bilgisi doğru değil

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy, Rusya'nın Donetsk'teki Soledar şehrini ele geçirdikleri bilgisinin doğru olmadığını belirterek "Şehirde çatışmalar sürüyor." dedi.

13 Ocak 2023 Cuma 15:50
Ukrayna: Donetsk'teki Soledar şehrinin Rusya'nın kontrolüne geçtiği bilgisi doğru değil

KIEV - Ukrayna-RBK’ye konuşan Çerevatiy, Rusya Savunma Bakanlığının Soledar şehrini tamamen kontrol altına aldıklarına ilişkin açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Çerevatiy, "Hayır, bu doğru değil. Şehirde çatışmalar sürüyor. Detaylarını veremem." diye konuştu.

Ukrayna askerlerinin şehri savunmaya devam ettiğini aktaran Çerevatiy, şehrin karşı tarafın kontrolüne geçtiğine ilişkin açıklamaları, "Rusların özellikle Ukrayna toplumunda hayal kırıklığı yaratmak için yaptığı kasıtlı bir gürültü" olarak nitelendirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DonetskUkraynaSoledar
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