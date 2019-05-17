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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko için 'yurt dışı yasağı' talebi

Ukrayna'da Devlet Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı'nın da dahil olduğu180 üst düzey devlet görevlisine yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebiye dava açıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko için 'yurt dışı yasağı' talebi

Ukrayna'da Devlet Başkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı'nın da dahil olduğu180 üst düzey devlet görevlisine yurt dışı çıkış yasağı getirilmesi talebiye dava açıldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 14:31
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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko için 'yurt dışı yasağı' talebi

KİEV - Kiev Bölge İdare Mahkemesi'nde, Devlet Başbakanı Petro Poroşenko, Başbakan Vladimir Groysman, Parlamento Başkanı Andrey Parubiy, devlet enerji şirketi Naftogaz'ın Yönetim Kurulu Başbakanı Andrey Kobolev'in de aralarında olduğu 180 üst düzey devlet görevlisinin parlamento seçimlerinin ardından bir yıl boyunca yurt dışına çıkışlarının yasaklanması talebiyle dava açıldı. 

Davada ayrıca, Ukrayna polisinin ve istihbarat servisi SBU'nun görevlerini yerine getirmediği, böylece yolsuzluklara karıştığından şüphelenilen siyasilerin organize suçlar işlemesinin önünün açıldığı iddiasına yer verildi.

Ukrayna Başsavcılığı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu iddiasıyla geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacak yemin töreninin ardından görevine başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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