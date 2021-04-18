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Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme 

Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik misilleme 

18 Nisan 2021 Pazar 10:50
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Ukrayna'dan Rusya'ya misilleme 

KİEV (DHA) 

Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik kriz büyüyor. Moskova yönetiminin Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu’nu sınır dışı etme kararına karşılık, Kiev de üst düzey bir Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın “provokasyonuna” yanıt olarak,  Rusya’nın Kiev Büyükelçiliğinde görevli üst düzey bir diplomatın 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Ukrayna topraklarından ayrılması gerektiği bildirildi. Rusya’nın, Ukrayna’nın bu ülkedeki diplomatlarına karşı “provokasyonları” sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “Ukrayna’nın St.Petersburg Başkonsolosluğu görevlisinin 16 Nisan'da St.Petersburg'da hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasını ve kendisine 21 Nisan'a kadar Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmasının tavsiye edilmesini şiddetle protesto ediyoruz.  Konsolosluk görevlisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“VİYANA ANLAŞMASINA AYKIRI”

 Açıklamada ayrıca, Rusya’nın bu adımının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu vurgulandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna’nın St. Petersburg Konsolosu Oleksandr Sosonyuk’un, Rus güvenlik güçlerine dair gizli belgeler temin ederken “suçüstü” yakalandığı bildirilmişti.

UKRAYNA’NIN KONSOLOSU SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusya
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