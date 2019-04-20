Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96861
ALTIN
238.344
DOLAR
5.8057
STERLİN
7.5534
EURO
6.5299
Ukrayna'da stat tartışması
Ukrayna'da stat tartışması
En güçlü sporcular Türkiye'de
En güçlü sporcular Türkiye'de
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını Bağışla
Kartlı Harcamada “Yuvarla” ile Küsuratlarını...
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı...

Ukrayna'da stat tartışması

Ukrayna'da başkan adaylarının stat tartışması başladı

Ukrayna'da stat tartışması

Ukrayna'da başkan adaylarının stat tartışması başladı

20 Nisan 2019 Cumartesi 10:35
0 Okunma
Ukrayna'da stat tartışması

KİEV (DHA) 

Ukrayna, devlet başkanı adayları Zelenskiy ile Poroşenko’nun stattaki canlı yayın tartışmasına kilitlendi.

Ukrayna’da 21 Nisan Pazar günü yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda on binlerce kişinin önünde kozlarını paylaşıyor.

Güvenlik güçleri, statta iki adayın buluşması öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Stada giden yollar trafiğe kapatıldı, metro istasyonlarının çıkışları polisler tarafından tutuldu. 

Ukrayna bayraklarıyla stada akın eden on binlerce kişi, konserler eşliğinde saatlerce iki adayı bekledi. İki adayın stada gelmesinin ardından tribünlerde büyük coşku yaşandı. 

Yazı turayı kazanan Zelenskiy, ilk söz hakkının sahibi oldu. Daha sonra iki aday el sıkıştı. 

ZELENSKİY: “BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYE GELDİM”

Konuşmasının başında, Poroşenko’nun verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Zelesnkiy, “İki Poroşenko var. Bunlardan biri, çok iyi bir hatip ve sürekli sözler veriyor. Diğer Poroşenko ise, bunların tam tersini yapıyor” dedi.

2014 devlet başkanlığı seçimlerinde Poroşenko’yu desteklediğini, ancak daha yanlış karar verdiğini anladığını belirten ünlü komedyen, “Ben, bu sistemi değiştirmeye gelen sıradan bir insanım. Petro Poroşenko, ben, sizin hatalarınızın sonucunda ortaya çıktım” diye konuştu. 

Rusya lideri Vladimir Putin’le hiçbir zaman konuşmadığını söyleyen Zelenskiy, rakibine dönerek, “Siz ise bunu yaptınız. Yine yalan söylüyorsunuz. Ben savaş sırasında hiçbir zaman Rusya’ya gitmedim” dedi. 

POROŞENKO: “PUTİN’İN YUMRUKLARINI KARŞILAYAMAZ”

Zelensiy’nin seçim programının belirsiz olduğunu söyleyen Poroşenko ise, “Ukrayna’nın geleceğini riske atamayız. Zelenskiy, zayıf bir devlet başkanı olur ve Putin’den gelecek yumrukları karşılayamaz” dedi.

Zelenskiy’in siyasette deneyimsiz olduğunu vurgulayan Poroşenko, “Siz hiç işini bilmeyen bir doktora tedavi olmaya gider misiniz? Acemi bir pilotun uçağına biner misiniz?” dedi. 

Poroşenko’nun ve Zelenskiy’nin konuşmaları sırasında tribünde bulunanların iki adayı zaman zaman yuhaladıkları ve alkışladıkları görüldü. 

Statta canlı yayında tartışma teklifi komedyen Zelenskiy’den gelmişti.   

Ukrayna’da 31 Martta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,23, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kaldı. Ukrayna halkı 21 Nisan’da seçimin ikinci turu için sandık başına gidecek. Anketler, Zelensiy’nin seçimin favorisi olduğunu gösteriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaBaşkan Adayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika’da dehşet: 13 ölü
Meksika’da dehşet: 13 ölü
Trump, yeni imparatorun ilk resmi misafiri olacak
Trump, yeni imparatorun ilk resmi misafiri olacak
Mısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı
Mısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı
BM'den İdlib'e 29 TIR'lık insani yardım
BM'den İdlib'e 29 TIR'lık insani yardım
New York’ta katedrale benzinle girmeye çalışan adam gözaltına alındı
New York’ta katedrale benzinle girmeye çalışan adam gözaltına alındı
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü
Şili’de küçük uçak evlerin üzerine düştü: 6 ölü
Notre Dame Katedrali’ndeki yangını itfaiye böyle görüntüledi
Notre Dame Katedrali’ndeki yangını itfaiye böyle görüntüledi
Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü
Albayrak Washington'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans