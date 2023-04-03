Ukrayna'da savaşın kilitlendiği Bahmut’ta ağır silahlar yoğun şekilde kullanılıyor

Bahmut

Ukrayna genelinde Harkiv, Herson, Zaporijya ile Luhansk bölgelerinde iki ordu arasında savaş devam ederken, son dönemlerin en yoğun çatışmaları Donetsk bölgesinde yaşanıyor.

Söz konusu bölgede, özellikle Bahmut, Avdeevka, Marinka ve Ugledar gibi şehirlerde gece ve gündüz ağır çatışmalar sürüyor.

Bölgedeki diğer sıcak noktalarda olduğu gibi Bahmut çevresindeki çatışmalarda da her iki ordu, çoğunlukla topçu sistemleri, tank, havan topları ve diğer silahları kullanıyor.

Savaş uçakları ile helikopterlerin de kullanıldığı cephede, sık sık patlama sesleri duyuluyor.

Anadolu Ajansı ekibi, Ukrayna ordusu mensuplarının yardımıyla Bahmut cephesine girerek buradaki son gelişmeleri görüntüledi.

Güvenlik açısından "kırmızı alan" olarak ilan edilen Bahmut şehrinin çevresindeki cephe hattında, topçu atışları yoğun şekilde sürüyor.

Rus ordusunun son dönemde üç taraftan kuşattığı Bahmut şehrine giden tek yol Çasov Yar şehrinden geçtiği için bu güzergah da Rus güçlerince hedef alınıyor.

Rus saldırıları sonucu ağır hasar gören ve her an patlama seslerinin duyulduğu Çasov Yar'da sürekli saldırı tehdidinin olması nedeniyle sokaklarda hayat adeta durma noktasına geldi.

Bahmut ilçesine bağlı Çasov Yar ile Bahmut yönündeki cephe hattından geçen yolda, Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlar da hızlı şekilde hareket ediyor.

"Burada her zaman sıcak çatışmalar oluyor"

Bahmut cephesinde bir noktada konuşlu ve Rus askerlerinin bulunduğu yerlere doğru yoğun atış yapan topçu bataryasının "President" kod adlı komutanı, AA muhabirine cephedeki durumu anlattı.

Bir uçaksavar topçu kompleksi olarak üretilen tek namlulu "C-60" silahını Bahmut cephesinde topçu sistemi olarak kullanan ekibin başındaki komutan President, söz konusu silahın oldukça etkili olduğunu söyledi.

President, topçu sisteminin, "Ural" markalı 6 çekerli bir kamyonun üzerine montaj edilerek yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıktaki hedeflere atış yapabildiğini dile getirdi.

Kullandıkları silah için gerekli mühimmatın, Ukrayna'nın müttefik ülkelerinde üretildiğini aktaran President, bundan dolayı mermi sorunu da yaşamadıklarını ifade etti.

President, ekip olarak 24 saat boyunca görevde olduklarına dikkati çekerek "Biz Bahmut istikametinde savaşıyoruz. Burada her zaman sıcak çatışmalar oluyor." dedi.

"Cephe hattını tutuyoruz"

Rus ordusunun, özellikle kış aylarında Bahmut ve çevresindeki yerleşim yerlerine doğru saldırılarının oldukça yoğunlaştığını bildiren President, son günlerde düşmanın ilerleyişini durdurduklarını vurguladı.

President, "Pozisyonlarımızı belirledik ve cephe hattını tutuyoruz, şimdi durum çok daha iyi. Bahmut şehrinin sağ ve sol tarafına artık hiçbir yere düşman sızamıyor." ifadesini kullandı.

Savaşın 24 Şubat 2022'de başladığını hatırlatan 27 yaşındaki President, 19 Şubat'ta evlendiğini söyledi.

President, "Tüm savaş boyunca eşimi bir kez yazın, bir kez de kışın olmak üzere iki defa görebildim. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok zor. İnternete sahip olduğumuz için en azından bir şekilde telefondan iletişim kurabiliyoruz ama bu çok zor." diye konuştu.