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Ukrayna'da akıl hastanesinde yangın: En az 6 ölü

Ukrayna'nın Odesa kentinde bir akıl hastanesinde çıkan yangında en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'da akıl hastanesinde yangın: En az 6 ölü

Ukrayna'nın Odesa kentinde bir akıl hastanesinde çıkan yangında en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11 Haziran 2019 Salı 12:26
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Ukrayna'da akıl hastanesinde yangın: En az 6 ölü

KİEV - Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Odesa'da bir akıl hastanesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın sırasında binadan çıkarılan 15 kişiden dördünün olay yerinde öldüğü, ağır yaralı olarak kurtarılan altı kişiden ikisinin de hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölenlerden birinin hemşire, diğerlerinin ise tedavi gören hastalar olduğu belirtildi.

Acil Durumlar Servisi, 500 metrekarelik tek katlı binanın çatısında başlayan yangının yaklaşık iki saat içinde söndürüldüğünü açıkladı.

Polis yetkilileri, yangın sırasında binada 48 hasta ve üç sağlık personelinin bulunduğunu aktardı. 

Yerel basında çıkan haberlerde, resmi olmayan kaynakların açıklamalarına dayanılarak ölü sayısının artmasından endişe edildiği yazıldı.

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.   

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaAkıl Hastanesi Yangını
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