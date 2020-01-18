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Türklerin bulunduğu yere bombalı araçla saldırı

Somali medyası, Somali’nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Türklerin bulunduğu yere bombalı araçla saldırı

Somali medyası, Somali’nin güneyinde Afgooye şehrinde Türklerin de bulunduğu bir bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 16:39
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Türklerin bulunduğu yere bombalı araçla saldırı

Sağlık Bakanı Koca, saldırıda 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel medya, saldırının bir kontrol noktasının yakınında düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin  yaralandığını belirtti. Somali’de yayın yapan Shabelle TV ise saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğiin duyurdu.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Koca: Somali’deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan EA Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2’sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI
Dışişleri Bakanlığı: Somali’nin Afgoye bölgesinde bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında altı Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SomaliBombalı Saldırı
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