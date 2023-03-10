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Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile İsveç'in yürüttüğü AB dönem başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye'de etkilenen kişiler için 20 Mart'ta Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenleyecek.

10 Mart 2023 Cuma 14:37
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak

Brüksel

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, daha önce 16 Mart'ta düzenleneceği açıklanan konferansın, 20 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

Türk makamlarıyla koordineli düzenlendiği belirtilen konferansın ev sahipliğini, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB dönem başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson yapacak.

AB Komisyonunun açıklamasında, konferansın AB üyesi ülkelere, aday ülkelere ve potansiyel adaylara, komşu ve ortak ülkelere, Rusya hariç G20 üyelerine, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelere, Birleşmiş Milletler'e, uluslararası kuruluşlara, insani yardım kuruluşlarına, uluslararası ve Avrupa'da faaliyet gösteren mali kuruluşlara açık olduğu kaydedildi.

- "Dayanışmamız güçlü kalmaya devam edecek"

Açıklamada, "AB ve üye ülkeler, Türkiye'ye daha fazla yardım edilmesi, Türkiye'nin toparlanması ve yeniden inşası ile Suriye'ye yardımların artırılması, toparlanması ve rehabilitasyonu için ciddi taahhütte bulunma niyetindedir. AB, diğer uluslararası ortaklara ve küresel bağışçılara bu zor zamanda hasarın büyüklüğüyle aynı doğrultuda taahhütlerde bulunarak Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma göstermesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, depremden 6 hafta sonra depremzedeleri desteklemek için bir araya geleceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dayanışmamız depremden sonraki ilk saatlerde olduğu kadar güçlü kalmaya devam edecek. Türkiye ve Suriye halkına uzun vadede yanında olduğumuzun sözünü veriyoruz. Özel olsun, kamu olsun tüm ülkeleri ve bağışçıları, kaybedilen canların anısını, acil yardım ekiplerinin kahramanlığını onurlandırmaya, en önemlisi hayatta kalanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmeye katkı vermeye davet ediyorum."

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, can kayıplarından ve çekilen acılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek AB Konseyi Dönem Başkanı sıfatını taşıyan İsveç'in toparlanma için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Konferansın hazırlıklarının AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ve Türk makamları arasında devam ettiği, davetiyelerin yakında gönderileceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bağışçılar KonferansıTürkiyeSuriyeDepremAb Komisyonu
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