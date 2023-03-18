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Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde depremzedelerle dayanışma konseri düzenlendi

Bağış konserinde, Hatay'da bir okulun yıkıntıları arasında bulduğu piyanoda bir öğretmenin çaldığı ve sosyal medyada geniş yer bulan, Fransız Besteci ve Piyanist Erik Satie'nin Gnossienne No.1 eseri de seslendirildi

18 Mart 2023 Cumartesi 01:40
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliğinde depremzedelerle dayanışma konseri düzenlendi

PARİS (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in ev sahipliğinde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Paris'te depremzedelerle dayanışma için konser düzenlendi.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği Konutunda düzenlenen ve depremzedeler için bağış kampanyasını da içeren konsere, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Kerem Alkin, UNESCO bünyesindeki farklı ülkelerin daimi temsilcileri, Fransız iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Aybet, burada yaptığı konuşmada, konserin Türkiye'de depremlerde hayatı kaybedenleri anmak ve depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik bağışları artırmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Konuşmasında, depremlerin yıkıcı etkisini göz önüne seren görüntülerden oluşan kısa bir video sunuma da yer veren Aybet, depremzedelerin dayanışmaya ve uluslararası toplumun desteğine duyduğu ihtiyaca dikkati çekti.

- Yıkıntılardaki piyanoda çalınan eser: "Ayakta kalmanın ve umudun sembolü"

Aybet, video sunumda yer alan, Hatay'da depremde bir okulun yıkıntıları arasında bulduğu piyanoda Fransız Besteci ve Piyanist Erik Satie'nin Gnossienne No.1 eserini çalan müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya'nın görüntüsüne atıfta bulunarak, "Ayakta kalmanın ve umudun sembolü olan bu görüntü sosyal medyada geniş yer buldu. Bu akşamki konserin ikinci kısmında, müzisyenlerimiz Satie'nin bu eserini sunacak." dedi.

Konserde seçkin bir repertuarın alanının en iyilerinden olan Türk ve Fransız müzisyenlerce dinleyicilerin beğenisine sunulacağını aktaran Aybet, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansının görüntülerinden derlenen kısa filmde gördüğünüz üzere, afetin boyutu hem yıkımın gücü hem de etkilenen bölgelerin genişliği açısından emsalsiz. Depremzedeler için yeni konutların yapılması en az 1 yıl sürecek. Birçoğu evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetti. Bu nedenle geçici konutlarla desteklenmeye ihtiyaçları var."

Aybet, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği olarak afetzedelere bağışların daha kolay erişimi için bir bağış hesabı açtıklarını belirtti.

Kreş ve sağlık merkezleri gibi ortak yaşam alanları için kullanmak üzere büyük çadırlar için 100 bin avro bağış toplanmasını hedeflediklerini kaydeden Aybet, bu miktara ulaşamazlarsa, bağışların nakdi olarak AFAD'a aktarılacağı bilgisini verdi.

Aybet, konuşmasının sonunda davetlilere bağış yapmaları çağrısında bulunarak, ilk defa etkinlikte gösterimi yapılan video sunumda yer alan görüntüler için AA’ya teşekkür etti.

- Eserler dinleyiciyle depremzedeler için buluştu

Konserde, Piyanist Güray Başol ve UNESCO'nun Barış Sanatçısı Neyzen Kudsi Ergüner Türkçe ve yabancı eserleri dinleyicilere sunarken, ünlü Fransız müzisyenler Jerome Guichard, Herve Lenoble ve Ludovic Michel de birlikte sahne aldı.

Neyzen Ergüner ve Piyanist Başol, konserde Hatay'da depremde yıkıntılar arasında bir okulda bir öğretmenin çaldığı Fransız Besteci Erik Satie'nin Gnossienne No.1 eserini çalarken, konser veren 5 sanatçı bu yıl UNESCO'da anma yılı olan Türk Halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini de seslendirdi.​​​​​​​

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyUNESCOUNESCO Daimi TemsilciliğiDepremzedeOncevatan
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