Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta insani koridor teklifine Rusya'dan destek

ANKARA - Moskalkova, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Ankara'da bir otelde düzenlediği "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası konferansın ardından Anadolu Ajansının (AA) sorularını yanıtladı.

Bu konferansta her ombudsmanın zor durumda bulunan insanlara yardım için işbirliği yöntemleri aradığını belirten Moskalkova, Türkiye'nin, kendilerine dünyadaki olayların gerçek yansıtılması imkanı verdiğini söyledi.

Moskalkova, Ukrayna'daki savaş konusunda yalnızca tek tarafın görüşünün dinlenmesi eğilimi olduğunu ifade ederek, "Sadece Türkiye'de hem Ukrayna Ombudsmanı hem Rusya Ombudsmanı için kendi görüşlerini göstermek için imkan verilmiştir." diye konuştu.

Bugünkü konferansta Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun sebeplerini" anlattığını dile getiren Moskalkova, "Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki insanların sürekli olarak ateş altında tutulmasına imkan vermemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini bu bölgelerden uzaklaştırmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Moskalkova, Kırım'daki insanların su ve elektrik kesintileri de yaşadığını belirterek, ombudsmanlar olarak şu anda zor durumda bulunan insanlara mümkün olduğu kadar yardım etme görevlerinin olduğunu vurguladı.

Moskalkova, öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konferansta katılımcılara hitap etmesinin ombudsmanlığa gösterilen saygının işareti olduğunu dile getirdi.

"İnsani koridor çok önemli"

Ukrayna'da yeni bir insani koridor açılması girişimine ilişkin soruya yanıt veren Moskalkova, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiydi. Tabii ki bu çok önemli bir tekliftir. Bunun yerine getirilmesi, yalnızca Rusya, Ukrayna ve Türkiye devlet makamlarının anlaşması durumunda etkili olabilir. Biz de ombudsman enstrümanlarımızı kullanarak Rusya devlet makamları tarafından alınan kararlar çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, dün KDK tarafından düzenlenen uluslararası konferans kapsamında ikili görüşme yapmıştı.

Görüşmeye daha sonra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kısa bir süre TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılmıştı.

Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümü için yeni bir insani koridor girişimi, esir değişimi ve yaralılar konuları gündeme gelmişti.