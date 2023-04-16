Türkiye, Kırgızistan'daki Ahıska Türkü çocukların eğitimine destek olacak

Kırgızistan

Doğan, Ahıska Türklerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ahıska Türkü kardeşleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ahıska Türkü çocukların iyi bir okul talebinin olduğuna dikkati çeken Doğan, bu ramazan ayında okul için bina buldukları müjdesini paylaşmak istediğini ifade etti.

Doğan, bu projeye Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfının destek olacağını kaydederek, "Bu özel okul sizin olacak. Bu okul projesini el ele verip sizlerle beraber yapacağız. Projenin bir miktarını bizim devletimiz karşılayacak. Diğer miktarı da Ahıskalı iş insanlarımızın katkılarıyla tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Doğan, okul projesini eylülde hayata geçirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ahıska Türkü Atamşa Dursunov'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Ahıska Türklerinin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şimşek, TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile Kırgızistan Halklar Asamblesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Programda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavir Vekili Bahadır Alioğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 78 yıl önce Kırgızistan topraklarına sürülen Türklerin nüfusunun 42 bin olduğu ifade ediliyor.