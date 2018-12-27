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Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

Türk Kızılayı, AFAD, TDV ve İHH gibi Türk yardım kuruluşları, Suriye'nin Türkiye sınırında selin çadırsız bıraktığı 25 bin sivile yardım ediyor.

Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

Türk Kızılayı, AFAD, TDV ve İHH gibi Türk yardım kuruluşları, Suriye'nin Türkiye sınırında selin çadırsız bıraktığı 25 bin sivile yardım ediyor.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:35
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Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli

İDLİB

Türk yardım kuruluşları, Suriye'nin İdlib ilinde selin vurduğu sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılayı Suriye Saha Koordinatörü Kadir Akgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sele dönüşen yağışlar neticesinde birçok yerleşim alanının etkilendiği bilgisinin alınması üzerine AFAD ile koordineli çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlk etapta Hatay ve Gaziantep'ten battaniye, yatak, konserve ve çadır gibi malzemelerin alana sevk edildiğini belirten Akgündüz, ihtiyaç tespit ve dağıtım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Sorumlusu Selim Tosun, İdlib içerisindeki yerel sivil toplum kuruluşlarıyla kurulan geçici konaklama merkezlerine depolarda mevcut battaniye, kışlık kıyafet, bot, çadır içi sünger, mat gibi malzemeleri gönderdiklerini ifade etti.

"Ama mağdur olan insan sayısı çok fazla. Bu nedenle bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz." diyen Tosun, ellerinde yaklaşık 800 adet çadır olduğunu, bunları su baskınlarından etkilenmeyen bölgelere kurarak mağdur aileleri yerleştireceklerini dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı Saha Sorumlusu İsmail Yiğit de "Dün geceden beri şiddetle devam yağmur sebebiyle meydana gelen selden 5 bin aileden fazla aile etkilendi. Şu an ekip olarak olay yerinde imkan dahilinde mağdurların yanındayız. Yağmura dayanıklı kamplarımızda 150 aileyi karşılayacak şekilde çadırlarımızı kuruyoruz ve yağmur sebebi ile ev eşyaları etkilenen mağdurlara battaniye, soba, çadır ve yakacak ihtiyaçlarını dağıtmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İdlib ve Lazkiye kırsalında önceki gün başlayan ve sele yol açan sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı. "Suriye Müdahale Koordinatörleri" isimli yerel sivil toplum kuruluşu yetkililerinden alınan bilgiye göre, devam eden yağışlar yüzünden on binlerce sığınmacının çadırı çamur birikintilerinin arasında kalırken selden zarar gören 25 bin sivil göç etti. Su baskınlarında can kaybı yaşanmazken çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıAfadTdvİHH
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