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Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler Almanya'nın Hannover kentinde anıldı

Almanya'da Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak ve depremden etkilenenlerle dayanışma sergilemek için tören düzenledi.

05 Mart 2023 Pazar 18:31
Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler Almanya'nın Hannover kentinde anıldı

Hannover Opernplatz'taki anma törenine Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, Aşağı Saksonya Eyalet İçişleri Bakanı Daniela Behrens ve çok sayıda Alman katıldı.
Depremlerde Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Başbakan Weil, felaketin boyutuna dikkati çekerek, "Bu deprem felaketi, sayısız kişilere inanılmaz hüzün getirmiştir. Doğrudan veya dolaylı 30 milyon insan bu doğa felaketinden etkilenmiştir. Aynı şekilde eyaletimizde yaşayan ve ailesi deprem bölgesinde olan vatandaşlarımız da. Çok farklı toplumların bir arada yaşadığı bir eyaletiz. Türkiye ve Suriyeliler, toplumumuzun önemli parçalarıdır. Sizin acınızın bizim acımız olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.
Yardımda bulunan halka dayanışması için teşekkür eden Weil, depremde yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti.
"Yaralarımızı birlikte iyileştireceğiz"
Başkonsolos Özge Kaya da depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Birlikte yas tutmanın büyük dayanışma ve sempatinin bir başka göstergesi olduğunu ifade eden Kaya, "Hiçbir ülke böyle bir durumla tek başına baş edemez. Bu nedenle, herhangi bir yardım için minnettardık ve minnettarız. Gerçek dostluk, bugün burada, Hannover'deki Opernplatz'da olduğu gibi, ihtiyaç anında ortaya çıkar. Yaralarımızı birlikte iyileştireceğiz.“ diye konuştu.
Kaya, Türkiye'deki deprem felaketinde Aşağı Saksonya eyaletinin iki buçuk katından daha büyük bir alanın hasar gördüğüne dikkati çekti.
"Acılar paylaştıkça azalır"
Hannover'in Türk kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay da deprem felaketinin kendilerini de derinden üzdüğünü belirterek, "Acılar paylaştıkça azalır. Biz de Türkiye ve Suriye'de deprem felaketine maruz kalanların acılarını paylaşıyoruz." dedi.
Onay, "Depremzedelerin bizim yardım ve dayanışmamıza ihtiyaçları var. Hannover ve tüm eyaletimizden yardımlar gitti fakat bu yeterli değil. Bu tür desteklere devlet de el atmalıdır." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeKahramanmaraşDepremAnma
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