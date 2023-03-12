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Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60. yılı için etkinlik düzenlendi

Belçika'nın Anvers kentinde Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika'nın inisiyatifinde Türklerin Belçika'ya göçünün 60'ıncı yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

12 Mart 2023 Pazar 18:08
Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60. yılı için etkinlik düzenlendi

Brüksel (AA)

UID Belçika'nın girişimiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), African Child Vzw, Red Star Line ve Stad Antwerpen işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Anvers "Red Star Line" Göç Müzesi'nde yapıldı.

UID Belçika Kültür Sanat Başkanı Fatma Yardımsever'in sunuculuğundaki etkinlik, davetlilerin müzeyi gezisiyle başladı.

Etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, 2024'te Belçika'daki varlığının 60'ıncı yılını kutlayacak olan Türk toplumunun hem ülkeye uyum sağlamak hem de birlik ve beraberliğini korumak açısından önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Kesmen, deprem felaketi sonrasında bunun bir kez daha görüldüğünü, Belçika'daki Türk toplumunun büyük bir dayanışma gösterdiğini ifade ederek "Bunlar aynı zamanda Belçika adına Türkiye'ye yapılmış yardımlardır. Belçika Türk toplumu Belçika'nın ayrılmaz, onurlu, gururlu, temel yapı taşlarından biridir. Öyle kalacaktır." dedi.

Kesmen, konuşmasının ardından, deprem nedeniyle kendi inisiyatifleriyle konser düzenleyerek 22 bin avroluk yardım toplayan Belçikalı sanatçılara hediye verdi.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş da Belçika'daki Türk toplumuyla ilgili "300 bin insanımızın 10 bini işveren durumunda. 25 bin insana iş verebiliyoruz. 2,5-3 milyar avro civarında bir ciromuz söz konusu. İş gören konumundan iş veren durumuna gelmiş durumdayız. Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli insanlar olarak bu toplumda yer edinme adına katma değer üretmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz artık buralıyız. Bizim çocuklarımız burada doğuyor, büyüyor. İstikballerini burada görüyor." diyen Kuş, "Yabancı düşmanlığıyla, İslamofobi'yle mücadele etmek durumundayız. İçinde yaşadığımız ülkelerin bunu bir an önce halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Bize olduğu kadar, onlara da zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

UID Belçika Başkanı Enis Çimen de göç ettiğinde kişinin sadece kendisinin değil, duyguları, yaşantıları, kültürü, dili ve dini gibi birçok parçasının beraberinde gittiğini dile getirerek Türk insanının, gurbeti vatanı haline getirmeyi başardığını ancak anavatanını da her zaman kalbinde taşıdığını söyledi.

Programa Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, Belçika'daki Türk toplumunun temsilcileri, çok sayıda Türk ve Belçikalı davetli katıldı.

Göç hikayeleri

Etkinliğin sonunda Belçika'da yaşayan yerel gazeteci Hüseyin Dönmez, ailesinin göç hikayesini anlattı, nostaljik fotoğraflar paylaştı.

Başkonsolos Kesmen'in, babası maden işçisi olarak ülkeye gelen Dönmez'in şimdilerde doktor olan oğlu Buğra Konuralp Dönmez'in, Belçika'nın Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde görev yaptığını anımsatıp göçmen bir dedenin torununun elde ettiği başarıya dikkati çekmesi üzerine duygu dolu anlar yaşandı.

Etkinlik, kendisi de maden işçisi olarak Belçika'ya göç eden saz sanatçısı İsmail Erdoğdu'nun göçle ilgili yazdığı eserleri paylaştığı canlı dinletisiyle son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk ToplumuBelçika
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