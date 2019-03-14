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Türk firmasının da yapımında rol aldığı Sofya Metrosu, Haziran'da bitiyor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 40 kilometrelik metro istasyonunun son iki etabını alan Türk firması Doğuş Holding, çalışmalarda sona geldi. Haziran ayında tamamlanacak metro projesinde çalışan personeli ziyaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk şirketlerinin dünyada alt yapı anlamında kendini kanıtladıklarını söyledi.

Türk firmasının da yapımında rol aldığı Sofya Metrosu, Haziran'da bitiyor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 40 kilometrelik metro istasyonunun son iki etabını alan Türk firması Doğuş Holding, çalışmalarda sona geldi. Haziran ayında tamamlanacak metro projesinde çalışan personeli ziyaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk şirketlerinin dünyada alt yapı anlamında kendini kanıtladıklarını söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 11:58
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Türk firmasının da yapımında rol aldığı Sofya Metrosu, Haziran'da bitiyor

BULGARİSTAN - Bulgaristan'da 1998 yılında başlayan ve ülkenin en önemli alt yapı projesi olma özelliğini taşıyan Sofya Metrosu'nun üç etap çalışmalarında sona gelindi. Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak inşa edilen 40 kilometre uzunluğundaki metronun son 10 kilometresi ve 4 istasyonunu Türk firması Doğuş Holding yaptı.
 

Yaklaşık 2 milyon nüfusu bulunan Sofya'nın en önemli projesi metro inşaatının ikinci etabını Doğuş Holding, 2008 yılının Temmuz ayında 329 milyon Leva'ya ihalesini alarak tamamladı. Metronun 2016 yılında yapılan üçüncü etap ihalesini yine Doğuş Holding, 195 milyon Leva'ya aldı. Sofya Metrosu genişletme projesinde Türk firması, 25 metre derinliğe indirilen 'Vitosha' adlı tünel delme makinesi kullanarak, son çalışmaları yapıyor.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, metrodaki çalışmaları yerinde görmek üzere şantiyeyi ziyaret etti. Sofya Metrosu Proje Müdürü ve Doğuş İnşaat Bulgaristan Temsilcisi Süleyman Ergut'tan çalışmalar hakkında bilgi alıp, işçilerle bir araya gelen Büyükelçi Hasan Ulusoy, Türk şirketlerinin dünyada alt yapı anlamında kendini kanıtladıklarını söyledi. Ulusoy, "Türk inşaat firmaları altyapı projelerine komşu Bulgaristan'da da oldukça aktif katılıyor. Sofya metrosunun belli bir kısmını bir Türk firması gerçekleştirdi. Onu yerinde ziyaret ettik. Gerçekten Bulgar altyapı projelerine Türk inşaat firmalarının ilgi göstermesi memnuniyet verici. Zaten Türkiye'nin bu konudaki kalitesi biliniyor. Bulgaristan'ın da altyapı projelerinde buna önem vereceğini düşünüyoruz ve bunun devamı gelecektir. Türk müteahhitlik sektörünün bütün dünyaca bilinen başarısı, kalitesi ve tecrübesi komşu Bulgaristan'ı da etkiliyor diye düşünüyorum" dedi.
 

HAZİRAN'DA TAMAMLANIYOR

Sofya Metrosu Proje Müdürü ve Doğuş İnşaat Bulgaristan Temsilcisi Süleyman Ergut, Türk altyapı sektörünün başarısının sırrının projeleri zamanında teslim ve kaliteli hizmet olduğunu söyledi. Ergut, "Tünel açmak için yeni bir makine kullandık. Onun imalatı yaklaşık 10 ay sürdü. Proje Mart ayında 2017'de ilk tüneli kazmaya başladık ve iki yılda tamamladık. Sofya'da üç hat var. İlkini Japonlar yaptı, daha sonra 2 ve 3 nolu hattı ilk hattı biz Doğuş olarak yaptık, bu hattı da Bulgar ortaklarımızla yapıyoruz. Türk firmaları inşaat sektöründe çok tecrübeliler. İşçilerimiz çok çalışkan, mühendislerimiz tecrübeli, işi zamanında yapma konusunda şimdiye kadar aldığımız bütün projelerde işleri zamanından önce veya zamanında tamamladık"

Ergut, 185 kişiyi istihdam ettikleri Sofya Metrosu projesinin yeni hattının Haziran ayında tamamlanacağını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkf IrmasıSofya MetrosuHaziran
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