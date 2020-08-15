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Türk firmanın da ortağı olduğu ABD'deki bina inşaatında feci kaza! 6 işçi yaralandı

Anıl Sural’ın haberi için tıklayınız...

15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:27
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Türk firmanın da ortağı olduğu ABD'deki bina inşaatında feci kaza! 6 işçi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan inşaatta demir taşıyan vincin devrilmesi sonucu 6 işçi yaralandı



Haber: Anıl Sural

Fotoğraf Editörü: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Miami, Florida (ABD)


Florida’nın Miami şehrinde bulunan Türk kökenli firma Ant Yapı'nın da ortağı oldu projede iş kazası gerçekleşti.

Tamamlandığında Miami’nin en uzun binası olacak projede, inşaat demiri taşıyan bir vinç arızalandı. Makinanın yere düşmesi sonucu, alanda çalışan işçilerden ikisi yükseklikten aşağı düştü. İşçiler vücutlarının çeşitli yerlerinden inşaat demirine saplandı. Toplam 6 işçi hastaneye kaldırıldı.

Acı içinde kıvranan işçilere acil durum ekipleri olay yerinde müdahale etti. Saplanan demirleri kesen ekipler uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan işçileri kurtardı. Yaralı işçiler, Jackson Memorial Hastanesi'nin Ryder Travma Merkezine nakledildi. İşçilerden ikisinin durumu kritik.

3 işçiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran Miami Yangın Kurtarma ekibinden Teğmen Pete Sanchez, Miami Herald Gazetesi’ne "Bir şey arızalandı ve gevşedi. Molozun altında sıkışan iki kişi üst gövdelerinden inşaat demirlerine çakıldı. Onları kurtardık." ifadelerini kullandı.

Olay Miami-Dade bölgesinin en yüksek ikinci binası olacak olan yapım aşamasındaki inşaatta öğle saatlerinde meydana geldi. 830 Brickell adlı site, şehrin merkezinin kalbinde yer alıyor.

Miami Belediyesi inşaat departmanına göre proje, Ant Yapı ve Miami Beach’teki Civic Construction arasındaki bir ortak girişim ve geliştiricisi OKO Group LLC. Önce Vatan Gazetesi’nin ulaştığı bilgilere göre Ant Yapı ve Civic Holdings ortak iki firma ve Miami'deki yöneticileri William Real ve Serhat Sert. Delaware eyaletinde Burhan Kurt tarafından kurulan Ant Yapı'nın Florida firması Civic Construction ile bu projede ortaklığı bulunuyor.

Ant Yapı’nın Türkiye’de resmi internet sitesinde de yer alan projenin detaylarında 57 katlı binanın bitiş tarihi 2021 olarak belirtilmiş. ABD basınındaki haberlere göre Ant Yapı, bir İngiliz firmasıyla projede yer alıyor.

İnşaat alanındaki korkunç olayda yaralanan işçiler acıyla kıvranırken, diğer işçiler olayı cep telefonuyla kaydetti.

Civic Construction "Çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin güvenliği her zaman en yüksek önceliğimiz olmuştur ve şu anda Miami Şehri inşaat departmanı ve OSHA ile nedenini belirlemek için geniş kapsamlı bir araştırmada işbirliği yapıyoruz " açıklamasını yaptı.
Ant Yapı’nın internet sitesine göre New York’ta The Crown Building ve 401 West, Florida’da Missoni Baia projelerinin inşaatı sürüyor.

Miami’deki resmi makamlar olayla ilgili soruşturma başlattı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ABD KazaTürk FirmaInşaat Kazası
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