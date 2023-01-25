Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.202,66
ALTIN
1.163,89
DOLAR
18,81
STERLİN
23,19
EURO
20,44
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 6...
DSİ'den satılık tarım arazileri
DSİ'den satılık tarım arazileri
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personel Alacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik...
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın 1/4 hissesi satışa çıktı
Kuzguncuk'ta Boğaz'a cepheli apartmanın...
Deniz Trafik Operatörü alınacak
Deniz Trafik Operatörü alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tunuslu düşünür Merzuki: Kur’an-ı Kerim’i yakmak İslam korkusunu yansıtan popülist bir eylem

Tunuslu düşünür Ebu Yarub el-Merzuki, İsveç’te aşırı sağcı bir politikacının Kur’an-ı Kerim’i yakmasını İslam’ın Batı’da artan etkisinden duyulan korkunun yansıması olarak yorumladı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:35
Tunuslu düşünür Merzuki: Kur’an-ı Kerim’i yakmak İslam korkusunu yansıtan popülist bir eylem

TUNUS - İslam medeniyeti ve ilkelerine ilişkin çalışmalarıyla tanınan Merzuki, Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak’ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Söz konusu eylemin provokasyon amaçlı olduğunu belirten Merzuki, "Kur’an-ı Kerim’i yakmak İslam korkusunu yansıtan popülist bir eylem. Kur’an’ın yakılması, İslam’ın Batı’da etkisi olduğunun bir kanıtıdır. Batılıların İslam’ın otoritesinden ve Batılı seçkinlerin İslam’ı benimseme eğilimlerinden duyduğu korkunun bir yansıması. Bu provokatif eyleme, İslam’ın değerini anlayan Avrupalı seçkinler ile anlamayan sıradan insanlar arasında ayrım yaparak akıllıca ve şiddet içermeyen bir cevap verilmeli." dedi.

Eylemin temsil ettiği kesimi iyi değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Merzuki, "Kutsala hakaret geri kalmışlığın bir kanıtıdır. Bu popülist bir eylem; Batı’daki büyük alim ve düşünürlerin duruşunu temsil etmez. Bu manada bu eylem İslam’ın gücünün bir göstergesi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayında Türkiye’nin tutumunu da değerlendiren Tunuslu düşünür, şunları söyledi:

"Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki dengeli politik duruşu çok önemli. ABD ile iyi ilişkilere sahip Türkiye aynı zamanda Avrupa Birliği ve Rusya'yla da iyi ilişkilere sahip. Bu yüzden Batı için vazgeçilmez ülkelerden biri. Bundan dolayı Türkiye’nin söylediklerini dikkate almak durumundalar."

Yunan, Alman ve İslam felsefesi alanında uzman Ebu Yarub el-Merzuki, Tunus'un önde gelen düşünürleri arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tunuslu Düşünür Ebu Yarub ElMerzukiİsveç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde sıcaklıklar rekor seviyede düştü
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde sıcaklıklar rekor seviyede düştü
Lavrov: Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor
Lavrov: Batı, Ukrayna'yı "hibrit savaşı aracı" olarak kullanıyor
Ukrayna’da bazı kritik görevdeki isimler istifa etti
Ukrayna’da bazı kritik görevdeki isimler istifa etti
Kremlin: Ukrayna’ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır
Kremlin: Ukrayna’ya Leopard sevkiyatı Almanya-Rusya ilişkilerinde iz bırakır
Paris'te Gare de l'Est garında tren seferleri tüm gün iptal edildi
Paris'te Gare de l'Est garında tren seferleri tüm gün iptal edildi
Finlandiya İsveç olmadan NATO'ya katılım seçeneğini değerlendiriyor
Finlandiya İsveç olmadan NATO'ya katılım seçeneğini değerlendiriyor
Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı
Hırvatistan'da temizlik işçileri grev başlattı
ABD'nin California eyaletinde iki farklı fidanlıktaki silahlı saldırılarda 7 kişi öldü
ABD'nin California eyaletinde iki farklı fidanlıktaki silahlı saldırılarda 7 kişi öldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi