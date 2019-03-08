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Trump’ın kampanya müdürüne hapis

Trump’ın kampanya müdürüne 47 ay hapis

Trump’ın kampanya müdürüne hapis

Trump’ın kampanya müdürüne 47 ay hapis

08 Mart 2019 Cuma 10:23
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Trump’ın kampanya müdürüne hapis

NEW YORK (DHA) 

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası müdürü Paul Manafort (69), 47 ay hapse mahkum edildi.

Özel savcı Robert Mueller’in 2016 başkanlığında Rus müdahalesine yönelik soruşturmasından kaynaklanan, bankaları ve hükümeti dolandırmak ve Ukrayna hükümeti için yaptığı siyasi danışmanlıktan kazandığı milyonlarca dolar gelirlerden vergi ödememesi gibi hakkındaki suçlamalardan 47 ay hapse mahkum oldu.

Virginia eyaletinde görülen duruşmanın hakimi T.S. Ellis, savcıların istediği 25 yıl hapis cezasını aşırı bularak beklenenin altında ceza verdi. Hakim,  Manafort'a ayrıca 25 milyon dolar ceza vermesini emretti.

Başkan Donald Trump'ın itirafçı olan eski kampanya direktörü Paul Manafort, ABD'deki Rusya'nın seçimlere müdahalesini araştıran Özel Savcı Mueller’in ekibiyle yaptığı anlaşmaya rağmen kendilerine düzenli olarak yalan söylemekle ve anlaşmayı bozmakla suçlanıyordu.

Yolsuzluk, banka usulsüzlüğü ve banka hesaplarını gizlemek dahil 8 ayrı suçlamadan hüküm giyen Manafort, Haziran ayından bu yana tutukluydu.

Gelecek ay 70 yaşına girecek olan Manafort, duruşmaya cezaevi kıyafetiyle tekerlekli sandalyede getirildi.

Manafort Eylül ayında "ABD'ye karşı gizli anlaşma yapmak" ve "adaleti engellemek için komplo kurmak" suçlarını kabul etmiş, ABD'li savcılarla bir anlaşma yaparak itirafçı olmuştu.

Ancak, FBI ve Özel Savcılık ofisine farklı konularda yalan söyleyerek, federal suçlar işlediğinin ortaya çıkması, Rusya soruşturmasına önemli bir darbe olarak görülmüştü. Manafort'un tanıklıktan çekilmesi başkan Trump’tan özel affı alma peşinde olduğu görüşünde değerlendirilmişti.

Gelecek hafta yeniden Washington’da hakkındaki bir başka davadan yeniden hakim karşısına çıkacak olan Manafort, daha önce kabul ettiği; kara para aklama ve tanığı etkileme suçlamalarından da hüküm giyecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpPaul Manafort
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