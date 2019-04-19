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Trump, yeni imparatorun ilk resmi misafiri olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs sonunda Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaret ile yeni Japonya imparatorunun ilk resmi masarifi olacak.

Trump, yeni imparatorun ilk resmi misafiri olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs sonunda Japonya’ya gerçekleştireceği ziyaret ile yeni Japonya imparatorunun ilk resmi masarifi olacak.

19 Nisan 2019 Cuma 14:31
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Trump, yeni imparatorun ilk resmi misafiri olacak

JAPONYA - Japonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Trump’ın eşi Melania ile birlikte 25-28 Mayıs tarihleri arasında Japonya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretle yeni Japon İmparatoru Naruhito’nun ilk resmi misafiri olacağı duyuruldu.

Ayrıca, açıklamada Trump’ın yeni imparator ile bir toplantı gerçekleştirip, imparatorluk sarayında bir akşam yemeğine katılacağı ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşeceği belirtildi.

Japonya İmparatoru Akihito resmi olarak tahtı 1 Mayıs’ta oğlu Prens Naruhito’ya devredecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrumpYeni ImparatorJaponya
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