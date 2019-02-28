Trump'tan kritik açıklama

BEYAZ SARAY: GÖRÜŞMELER VERİMLİYDİ AMA HENÜZ ANLAŞMA YOK



Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un’un “çok verimli ve yapıcı” bir toplantı yaptıklarını ancak bir anlaşamaya varılmadığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan gelen yazılı açıklamada, iki liderin nükleer silahsızlanma ve ekonomi odaklı kavramlar için farklı yaklaşımları tartıştıkları ve bir sonraki görüşmelerini hevesle bekledikleri belirtildi.

Söz konusu zirvenin progamının “ani bir şekilde” değiştiği belirtilirken, liderlerin arasında imzalanması planlanan ikili anlaşma ve çalışma yemeğinin de iptal edildiği duyuruldu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer de, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde yaptığı konuşmada, ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini, ancak görüşmelerin sonucuna ilişkin bir yorum yapmak için "henüz erken" olduğunu söyledi.

Ticaret görüşmelerinin bir süreç olduğunu ve iki ülke arasındaki tüm sorunların hemen çözümlenemeyeceğini hatırlatan Lightizer, Çin’de, özellikle ABD’li işçiler için adaletsiz olan piyasa karşıtı uygulamaları içeren “büyük meseleleri” düzeltmeye yardımcı olacak yapısal değişiklikler yapmak isteyen reformcular olduğunu söyledi.

Devlet kapitalizmi ve teknoloji hırsızlığı değil piyasa çıktılarının kazananları belirlemesi gerektiğini vurgulayan Lighthizer, Çin'in daha önce uygulamalarını değiştirme sözünü tutmadığı için anlaşmanın uygulanabilirliğini sağlamanın anlaşmanın en önemli parçası olduğunu söyledi.