Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1192
ALTIN
534.943
DOLAR
8.5315
STERLİN
11.2640
EURO
10.1291
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Son Dakika
42'nci İstanbul Maratonu start aldı
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
Son Dakika
Metrobüs seferleri FSM'den yapılıyor
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
Son Dakika
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden...
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor: 0-2
Son Dakika
Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor:...
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
Son Dakika
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TRUMP: SEÇİM DAHA BİTMEDİ!

Joe Biden'ın zaferini ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

08 Kasım 2020 Pazar 09:40
3 Okunma
TRUMP: SEÇİM DAHA BİTMEDİ!

YARGIYA GİDİYOR

Joe Biden'ın zaferini ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerini ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu secim bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı. İkinci bir kez Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, " Seçim sona ermekten çok uzak"  olduğunu söyleyerek, önümüzdeki hafta hukuki süreç başlatacağı sözünü verdi.

DHA

Son Güncelleme: 08.11.2020 09:44
Anahtar Kelimeler:
Joe BidenABDBaşkanDonald TrumpSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Başkanı Biden : Tüm kalbimle teşekkür ederim
ABD Başkanı Biden : Tüm kalbimle teşekkür ederim
Ukrayna’da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı 
Ukrayna’da bir kişi yoldan geçenlere bıçakla saldırdı: 2 ölü, 8 yaralı 
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
ABD'nin 46'ıncı başkanı Joe Biden oldu
AB, NATO ve birçok ülke liderlerinden Biden'a kutlama 
AB, NATO ve birçok ülke liderlerinden Biden'a kutlama 
Katolikleri dua etmeye çağırdı
Katolikleri dua etmeye çağırdı
Ermenistan'dan Berde'ye saldırı
Ermenistan'dan Berde'ye saldırı
Trump seçim faturasını Savunma Bakanı ile CIA başkanına kesecek
Trump seçim faturasını Savunma Bakanı ile CIA başkanına kesecek
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
ABD’li komutandan terör örgütü SDG'ye övgü
Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada
Rusya’da gök taşı düşme anı kamerada

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma