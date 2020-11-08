TRUMP: SEÇİM DAHA BİTMEDİ!

YARGIYA GİDİYOR

Joe Biden'ın zaferini ilan etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "Hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerini ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu secim bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı. İkinci bir kez Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, " Seçim sona ermekten çok uzak" olduğunu söyleyerek, önümüzdeki hafta hukuki süreç başlatacağı sözünü verdi.