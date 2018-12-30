Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90435
ALTIN
216.724
DOLAR
5.2662
STERLİN
6.6817
EURO
6.0285
MHP'de 402 belediye başkan adayı açıklandı
MHP'de 402 aday açıklandı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
'Türkiye 100' başvuruları başladı
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
Son Dakika
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
Son Dakika
Liverpool, Arsenal'i farklı yendi
Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak
Beşiktaş 3 hazırlık maçı oynayacak

Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi

Beyaz Saray: Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi

Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi

Beyaz Saray: Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi

30 Aralık 2018 Pazar 17:29
0 Okunma
Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Marquis, “Başkan, Savunma Bakanlığına Afganistan'dan asker çekme sürecini başlatma talimatı vermedi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki asker sayısını yarıya indirme kararı aldığına yönelik haberlerin üzerinden neredeyse iki hafta geçti ancak bu konuda resmi bir talimatın henüz Savunma Bakanlığına (Pentagon) verilmediği ortaya çıktı. 

Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararının hemen ardından, Afganistan'daki 14 binden fazla asker sayısını da yarıya indireceği iddiaları Washington'da büyük tartışmalara neden olmuştu. 

Ancak yönetimin Afganistan konusunda henüz resmi bir adım atmadığı ortaya çıktı. 

"Afganistan'daki asker sayısını azaltmaya yönelik bir talimat yok"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi "Afganistan'daki asker sayısını azaltmaya yönelik imzalanmış bir talimat yok." ifadesini kullandı. 

Pentagon sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner ise AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada "Henüz hiçbir değişiklik yok. Taliban ile barış görüşmeleri devam ederken asker sayısı ve durumları ile ilgili tüm seçenekeleri değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu. 

Muhtemel bir çekilme durumunda hangi kuvvetlerin çekileceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Yarbay Faulkner, Afgan düzenli ordusunun manevra kabiliyetinde, hava kuvvetlerinin operasyon yapma kapasitesinde önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade etti. 

Faulkner, Afgan hava kuvvetlerinin envanterindeki uçak ve helikopter sayısının 152'ye çıkarıldığını belirtti. 

Ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı Afgan ordusunun hazırlıklarında da önemli gelişmeler sağlandığını belirten sözcü, NATO misyonunun şu anda kadar Afgan ordusunda 20 bin Özel Kuvvet personelini eğittiğini ifade etti. 

Beyaz Saray'dan "çekilme kararı henüz yok" açıklaması 

Diğer taraftan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garret Marquis de Afganistan'daki askerlerin bir kısmının çekilmesine ilişkin henüz resmi bir kararın söz konusu olmadığını teyit etti. 

Amerikan Bloomberg televizyonuna açıklama yapan Marquis, “Başkan, Afganistan'daki kuvvetlerin sayısının azaltılmasına yönelik bir karara henüz varmadı ve Savunma Bakanlığına Afganistan'dan asker çekme sürecini başlatma talimatı vermedi." ifadelerini kullandı.  

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Afganistan'da kademeli çekilme stratejisi ile ABD'nin ülkedeki asker sayısını 9 bin 800'e kadar indirmişti. 

Obama yönetimi 2017'nin sonu itibariyle bu sayıyı 5 bin 500'e çekmeyi planlıyordu. 

2016 başkanlık seçimini kazanan Trump, çekilme sürecini durdurmuş ve Pentagon'a Afganistan için bir durum raporu hazırlanmasını talep etmişti. 

Trump yönetimi Pentagon raporunun ışığında Ağustos 2017'de Afganistan'a yönelik Güney Asya Stratejisini açıklamış ve burada ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin koşullara bağlı olacağı vurgusu yapılmıştı. 

Trump, kısa sürede ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 9 bin 800'den 14 bine çıkarmıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpBeyaz SarayAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Baharı'nın yıldönümünde 8 ülkede gösteriler
Arap Baharı'nın yıldönümünde 8 ülkede gösteriler
Sudan’da 'maaşları artırın' çağrısı
Sudan’da 'maaşları artırın' çağrısı
ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmada önemli bir mesafe katedildi
ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmada önemli bir mesafe katedildi
Trump Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi
Trump Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi
Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
Trump göçmen çocuklarının ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
Alman Bild gazetesinden tepki çeken cami haberi
Alman Bild gazetesinden tepki çeken cami haberi
Birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık
Birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık
MİT aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da yakaladı
MİT aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da yakaladı
ABD askerleri Suriye'deki askeri depolarından ilkini boşalttı
ABD askerleri Suriye'deki askeri depolarından ilkini boşalttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ