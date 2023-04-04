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Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla açılan dava kapsamında geldiği New York'ta ifade vermek için hakim karşısına çıkacak.​​​​​​​

04 Nisan 2023 Salı 20:32
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Trump, hakkındaki suçlamalar sebebiyle bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

NEW YORK AA- Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu.

Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Eski Başkan Donald Trump'a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.

Ellerinde Trump’a destek veya cezalandırılması çağrısı yapan pankartlar taşıyan kişiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki sataşma ve arbede yaşandı.

İsmini Dion olarak veren Trump destekçesi biri, AA'ya yaptığı açıklamada, Manhattan Başsavcısı Bragg'in Trump yerine New York'taki suçlara odaklanması gerektiğini belirterek, "Bragg, bütün enerjisini Trump'a harcayarak suçluları sokakta bırakıyor." şeklinde konuştu.

Park'ın diğer kısmında bulunan Trump karşıtı Zachary Machado ise, Trump'ın yaptıklarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini savunarak, "Trump, korkunç bir insan ve yaptıklarının cezasını görmeli. Hepimize nasıl adalet uygulanıyorsa o da adaletle yüzleşmeli." ifadelerini kullandı.

Trump, soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurarak daha önce yaptığı protesto ve destek çağrısına rağmen, Trump taraftarlarının 20-30 kişiyi geçmemesi dikkat çekti.

Trump, öğleden sonra hakim karşısına çıkacak

Donald Trump’ın, bugün yerel saatle 14.15 civarında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski ABD Başkanı Donald Trump
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