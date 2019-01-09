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Trump: Güvenlik krizinin nedeni demokratlar

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’daki göçmen krizinin tek çözümünün Meksika-ABD sınırına duvar inşa etmek olduğunu söyledi.

Trump: Güvenlik krizinin nedeni demokratlar

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’daki göçmen krizinin tek çözümünün Meksika-ABD sınırına duvar inşa etmek olduğunu söyledi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:11
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Trump: Güvenlik krizinin nedeni demokratlar

Başkan Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofisi’nden ilk kez ulusa canlı yayında seslendi.


8 dakikalık konuşmasında Trump, ABD sınırında bir göçmenlik krizinin olduğunu bu krizin sona ermesinin tek çözümünün de sınıra inşa edilecek bir duvar olduğunu söyledi.


Trump konuşmasında şunları söyledi: “Bu bir insani krizdir, kalp ve ruh krizidir... Federal Hükümet sadece tek bir nedenden dolayı kapalı. Bu neden de demokratların sınır güvenliğimize kaynak sağlamamaları. Kongre’deki demokratlar bu krizi dikkate almayı reddediyorlar. Sınırlarımızdaki cesur güvenlik birimlerimize ailelerimizi ve ulusumuzu korumak için gerekli olan araçları sağlamayı reddediyorlar’’.


Başkan Trump, demokratlara, Beyaz Saray’da kendisiyle bir araya gelmeleriyle ilgili çağrıda bulunarak, siyasetçilerin hiçbir şey yapmamasının ‘ahlaki’ olmadığını söyledi.


Trump, duvarın inşası için Kongre’den yaklaşık 5.7 milyar dolar tutarında kaynak talep ediyor.


Ulusa seslenişten sonra kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.


Pelosi, Trump'ın milyonlarca Amerikalının mağduriyetini kullandığını söyleyerek, "Hiçbir başkan masaya yumruk vurup ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı, kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrumpGüvenlik Krizi
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