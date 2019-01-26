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Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:14
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Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık

“Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım” diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpFederal Hükümet
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