Trump destekçileri, ABD Kongresi'ne zorla girdi

ABD’nin başkenti Washington’da hareketli dakikalar yaşanıyor. ABD’de Başkan Trump destekçileri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresi’ne zorla girdi. Kongrede Seçim Kurulu’nun onay süreci toplantısına ara verildi. Görüntülerde, Trump destekçileri olduğu belirtilen kişilerin "Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Harika Yap)" şapkaları taktığı görüldü.





TRUMP: EVE DÖNMELİSİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda destekçilerine “Artık eve dönmelisiniz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi’ne zorla giren destekçilerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:





“Acınızı anlıyorum. İncindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Heyecanlı bir seçimdi, bunu herkes biliyor, özellikle karşı taraf için. Ancak artık eve dönmelisiniz. Barışa, adalete ve düzene sahip olmalıyız. Kolluk kuvvetlerimize saygı göstermeliyiz. Kimsenin incinmesini istemiyoruz. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizden alıp götürebilecekleri olan bir dönem hiç olmadı. Bu hileli bir seçim. Bu insanların ellerine koz veremeyiz. Barışçıl olmalıyız. Bu yüzden eve dönün. Sizi seviyoruz, sizler özelsiniz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Başkalarına nasıl davranıldığını görüyorsunuz. O kadar kötü ki nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama eve gidin, huzur içinde eve gidin.”





JOE BIDEN: DEMOKRASİMİZ SALDIRI ALTINDADIR

ABD, (DHA)- ABD’de başkan seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına giriş yapması sonucu ulusa seslendi. Biden, “Demokrasimiz saldırı altındadır” dedi.

ABD başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından ulusa seslendi. Biden, “Demokrasimiz, modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen, benzeri görülmemiş bir saldırı altında” dedi.





TRUMP’A ÇAĞRIDA BULUNDU

Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak “Bu kuşatmayı durdur. Bu hukuka saldırıdır. Kongre Binası'ndaki kaos sahneleri gerçek Amerika'yı yansıtmıyor, kim olduğumuzu temsil etmiyor. Başkan Trump'ı şimdi ulusal televizyona çıkmaya, yeminini yerine getirmeye ve anayasayı savunmaya ve bu kuşatmanın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum. Bu bir protesto değil. Ayaklanma. Dünya izliyor” dedi.





AB YETKİLİLERİ MICHEL VE BORRELL'DEN ABD PAYLAŞIMI

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD’de meydana gelen şiddet olaylarına ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda itidal çağrısında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın gözünde bu gece Amerikan demokrasisi kuşatma altında görünüyor. Bu, ABD demokrasisine, kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne yönelik görülmemiş bir saldırıdır. Bu Amerika değil. 3 Kasım seçim sonuçlarına tam anlamıyla saygı gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

MICHEL: BUNLARA ŞAHİT OLMAK ŞOK EDİCİ

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu gece Washington DC'deki sahnelere şahit olmak şok edici. ABD Kongresi bir demokrasi tapınağıdır. Başkanlığın Joe Biden'a barışçıl aktarımı için ABD'ye güveniyoruz” dedi.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE: ŞİDDET ASLA KAZANMAZ; ÖZGÜRLÜK KAZANIR

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Burada meydana gelen şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal salonlarda, can kaybının yanı sıra bugün kongremizi (Capitol) savunanların uğradığı yaraların da acısını çekiyoruz” dedi.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere ve yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Bugün ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü, ancak ABD Capitol polisinin, federal eyaletin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çabaları sayesinde şiddet bastırıldı. Kongre Binası güvende ve çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde kalan kadın ve erkeklere her zaman minnettar olacağız. Bugün, Kongre binamızda çıkan olaylara neden olan kişilere; siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük kazanır” dedi. Pence mesajını “Hadi işe geri dönelim” sözleriyle bitirdi.



Pence ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda güvenlik güçlerine teşekkür etti. Pence, “Capitol Hill polis memurlarına ve tüm emniyet teşkilatı görevlisine bugün bizi güvende tuttukları için teşekkür ederiz. Hizmetiniz sayesinde Capitol güvenli hale getirildi ve gerçekten minnettarız” dedi.