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Trump Davos'a ABD heyeti de yollamıyor
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Trump Davos'a ABD heyeti de yollamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar yüzünden" katılmayacağını açıkladığı Davos toplantılarına, "hükümetin kapalı" olması nedeniyle de Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ABD heyetinin katılımını da iptal etti.

Trump Davos'a ABD heyeti de yollamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, "Demokratlar yüzünden" katılmayacağını açıkladığı Davos toplantılarına, "hükümetin kapalı" olması nedeniyle de Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) ABD heyetinin katılımını da iptal etti.

18 Ocak 2019 Cuma 09:51
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Trump Davos'a ABD heyeti de yollamıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın ABD heyetinin Davos'a gidişini iptal ettiği belirtildi.

Trump, bir hafta önce, hükümetin yeniden açılması için Demokrat liderler Nancy Pelosi ve Chuck Schummer ile yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması üzerine, İsviçre’de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayacağını açıklamıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazmıştı:

"Demokratların Sınır Güvenliği konusundaki inatçılığı ve ülkemizin güvenliği için İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmayacağımı üzülerek açıklıyorum. WEF’e en içten dileklerimi sunuyorum!"

Trump'ın Davos gezisini iptal etmesi üzerine, Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in küçük bir ABD delegasyonu ile Davos’a gidebileceği belirtiliyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpABDDavos
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