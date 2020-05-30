Trump: Daha güvende hissedemezdim

ABD'nin Minnesota eyaletinde polisin gözaltına aldığı sırada ‘boğarak’ öldürdüğü siyahi George Floyd için ABD’nin çok sayıda eyaletinde ve kentinde protestolar sürüyor. Başkent Washington DC’de, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolarda, göstericiler ile polis arasında arbedeler de yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde düzenlenen protestolara ilişkin ABD Gizli Servisi’ni överek, “Daha güvende hissedemezdim” ifadelerini kullandı.

"BEYAZ SARAY'DA MAGA GECESİ OLACAK"

Trump daha sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Beyaz Saray'daki profesyonelce yönetilen sözde 'protestocularla' George Floyd'un anısının pek bir ilgisi yoktu. Sadece sorun yaratmak için oradaydılar. Gizli Servis onlarla kolayca başa çıktı. Bugün, anladığım kadarıyla Beyaz Saray'da bir MAGA gecesi olacak???" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, “Bunlar, George Floyd ile alakası olmayan “Organize Gruplar”. Üzücü!” ifadelerini kullandı.