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Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

Trump, Mark Esper’in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor

Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

Trump, Mark Esper’in sözlerini aktardı: Ateşkes çok iyi gidiyor

20 Ekim 2019 Pazar 17:42
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Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor

ABD (DHA)

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in sözlerini aktardı. Trump’ın paylaşımına göre Esper, “Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor” dedi.

Trump, yaptığı paylaşımda, “Savunma Bakanı Mark Esperanto, ‘Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk biten bazı ufak tefek çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor’ ABD askerleri çatışma ve ateşkes bölgelerinde değiller. Petrolü güvence altına aldık. Askerleri eve getiriyoruz!” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpMark Esper
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