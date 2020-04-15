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Trump: ABD piyasaları yakında rekor düzeylere çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 pandemisine karşı yürüttükleri mücadeleyi yakında kazandıktan sonra, ABD piyasalarının rekor yüksek düzeylere yükseleceğini söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 17:05
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Trump: ABD piyasaları yakında rekor düzeylere çıkacak

İSTANBUL - Washington'da düzenlenen, Coronavirüs Görev Gücü basın toplantısında konuşan Trump, Covid-19 pandemisi başlamadan önce, ABD ekonomisinin dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi ekonomi olduğuna ilişkin görüşünü yineledi ve enfeksiyonun yayılmasının durdurulmasının ardından ekonominin hızla toparlanacağını savundu.

Trump, basın toplantısından önce yaptığı bir açıklamada da, ABD'de ekonominin, diğer ülkeler daha çok zamana ihtiyaç duyarken, yakın zamanda, "hatta 1 Mayıs'tan da önce" açılabileceğini ileri sürdü.

Bir başka açıklamasında da, "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyen Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpCovid19 PandemisiPiyasalar
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