Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1100
ALTIN
467.852
DOLAR
7.4690
STERLİN
9.7435
EURO
8.8265
Pandemi Yolları Kapatınca Projeleri Askıya Alındı
Pandemi Yolları Kapatınca Projeleri Askıya...
Mert Fırat’tan Romantik Paylaşım: ‘‘ARTIK ÜÇ KİŞİYİZ’’
Mert Fırat’tan Romantik Paylaşım: ‘‘ARTIK...
Birlikte İlk Proje
Birlikte İlk Proje
ALPAY’DAN YENİ VİDEO KLİP
ALPAY’DAN YENİ VİDEO KLİP
CADI KAZANI’NA SÜRPRİZ VOKAL KOÇU
CADI KAZANI’NA SÜRPRİZ VOKAL KOÇU
İş fırsatları için hemen tıkla!

Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından ABD Başkanı Donald Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 14:05
4 Okunma
Trump, 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

ABD - Yerel medyada yer alan haberlerde, Trump’ın, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında barışın sağlanmasına yardımcı olduktan haftalar sonra 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiği ifade edildi. Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından aday gösterilen Trump, dünya çapında anlaşmazlıkları çözme çabalarından dolayı övüldü. Tybring-Gjedde, Trump yönetiminin BAE ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde kilit rol oynadığını belirterek, diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE’nin izinden gitmesi beklendiği gibi, bu anlaşma, Orta Doğu’yu işbirliği ve refah bölgesine dönüştürebilecek bir oyun değiştirici olabilir” ifadelerini kullandı. Ayrıca Tybring-Gjedde, çok sayıda ABD askerini Orta Doğu’dan geri çektiği için de övgüde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Norveç Parlamentosu üyesi Christian TybringGjedde2021 Nobel Barış ÖdülüTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Trump: Gerekirse kendi paramı harcarım
Trump: Gerekirse kendi paramı harcarım
Zakharova’dan Navalni açıklaması
Zakharova’dan Navalni açıklaması
Trump: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz
Trump: Yakın zamanda sürprizle karşılaşabiliriz
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
Yunan vekilden Türkiye itirafı!
Yunan vekilden Türkiye itirafı
Yunan vekilden Türkiye itirafı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Tatar’dan Akdeniz Fırtınası’ açıklaması
Tatar’dan Akdeniz Fırtınası’ açıklaması
Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu
Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans