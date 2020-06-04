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Trablus kontrol altna alındı!

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

04 Haziran 2020 Perşembe 12:29
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Trablus kontrol altna alındı!

LİBYA - Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, başkent Trablus’un tüm idari sınırlarının gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldı.
 

3 BÖLGE DAHA KURTARILDI

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Kasr bin Gashir ilçesi ve güneyindeki Soug Al Khimes ile birlikte Wadi al-Rabi bölgesinin de gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığı aktarıldı.

ORDU KOMUTANI: HAFTER BÖLGEDEN KISA SÜREDE TEMİZLENECEK

DHA’ya açıklamalarda bulunan UMH ordusunun güney Trablus’taki komutanlarından Ali Abu Ziyan, UMH birliklerinin Kasr bin Gashir ilçesine giriş yaptığını ve Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güney bölgesinden kısa sürede temizleneceğini söylemişti.
 

TRANBLUS HAVALİMANI’NDA KONTROL UMH BİRLİKLERİNE GEÇTİ

Libya ordusu, dün yaptığı açıklamada ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağladığını duyurmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
LibyaTrablus Kontrol Altına AlındıBM
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