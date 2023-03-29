Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.798,77
ALTIN
1.207,32
DOLAR
19,13
STERLİN
23,60
EURO
20,75
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 19 Mart’ta düzenlenen Meclis seçimi sonuçlarının ülkesinin gerçek bir çok partili sisteme doğru attığı adımın göstergesi olduğunu söyledi. 

29 Mart 2023 Çarşamba 11:02
4 Okunma
Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"

Kazakistan/Astana

Tokayev, Parlamentonun alt kanadı Meclisin 8. dönem açılış oturumunda konuştu. 
Son bir yılda anayasa referandumu başta olmak üzere ülkede kapsamlı siyasi reformları hayata geçirdiklerini ifade eden Tokayev, “Anayasa reformu, siyasi sistemin tamamen yenilenmesine yol açtı. Vatandaşların ülke siyasetine katılması için fırsatlar önemli ölçüde genişletildi.” dedi. 
Tokayev, söz konusu reformları “güçlü cumhurbaşkanı, etkili parlamento ve hesap verebilen hükümet” temelinde hayata geçirdiklerini belirterek “İnsanlar yaşamın her alanında meydana gelen dönüşümleri fark etti.” diye konuştu. 
Ülkede 19 Mart’ta karma sistemle yapılan Meclis seçiminde çok sayıda bağımsız adayın yarıştığına işaret eden Tokayev, “Böylece Kazakistan halkı, devam eden dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır olduğunu ortaya koydu. Toplumda yeni bir sivil ve siyasal kültür oluşuyor.” ifadesini kullandı. 
Tokayev, yeni Mecliste tüm ideolojik görüşlerin temsil edildiğine dikkati çekerek “Seçim, ülkemizin gerçek bir çok partili sisteme doğru önemli adım attığını gösterdi. İlk kez uzun süredir muhalefette olan bir parti meclise girdi.” değerlendirmesinde bulundu. 
"Siyasi sistemin iyileştirilmesine yönelik reformlara devam edilecek"
Ülkede değişimlerin bununla bitmediğinin altını çizen Tokayev, “Siyasi sistemin iyileştirilmesine yönelik reformlara devam edilecek. Bu yıl ilk kez bölgesel öneme sahip 45 ilçe ve il valilerinin doğrudan seçimi yapılacak. Siyasi süreçlerin demokratikleşmesi, vatandaşların devlet yönetimine katılımının daha da artırılması yönündeki çalışmalarımız sürecek. Mevcut jeopolitik ortamda Kazakistan’ın bu kadar köklü reformlar gerçekleştiren tek ülke olduğunu hepimiz iyi bilmeliyiz.” ifadesini kullandı. 
Tokayev, geçen yıldan bu yana siyasi sistemin dönüşümü için çabaladıklarını, artık ekonomik konulara odaklanma zamanı olduğunu kaydederek “Gerçek sanayileşme, üretimin yerelleştirilmesi, altyapının modernizasyonu ile ilgilenmeliyiz. Hazineden finanse edilen projeler, öncelikle yerli girişimciler tarafından uygulanmalı.” diye konuştu. 
Parlamentonun alt kanadı Mecliste 5 yıl boyunca görev alacak milletvekillerine seslenen Tokayev, ilk önce yeni vergi politikası modelinin geliştirilmesi ve insan ticaretine ilişkin özel kanunun hazırlanması gerektiğini vurguladı. 
Tokayev, bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve yerel üreticileri destekleme, altyapının geliştirilmesinde yeni bir yaklaşım oluşturma, turizm, gıda güvenliği, insan sermayesi, insan haklarının korunması, kamu yönetiminin etkinleştirilmesi alanlarında önerilerini sundu. 
Kazakistan’da 19 Mart’ta düzenlenen seçimde Meclise girmeye hak kazanan 98 milletvekili ant içerek görevlerine başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KazakistanKasım Cömert Tokayev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor
Türkiye ile Türkmenistan arasında eğitim alanında işbirliği geliştiriliyor
Ekvador'da toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
Ekvador'da toprak kayması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti
İlham Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen Batılı ülkeleri eleştirdi
İlham Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen Batılı ülkeleri eleştirdi
AB ülkeleri, 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı
AB ülkeleri, 2035'te benzinli ve dizel arabaları yasaklamayı onayladı
BM: Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu
BM: Nükleer silahların artması ciddi bir endişe konusu
Avrupa'da STK'ler, elektrik üretiminde 2035'e kadar fosil yakıtlardan kurtulma kampanyası başlattı
Avrupa'da STK'ler, elektrik üretiminde 2035'e kadar fosil yakıtlardan kurtulma kampanyası başlattı
Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi
Saraybosna'daki birçok okulda bomba ihbarı üzerine eğitime ara verildi
ABD'de bayraklar yarıya indirilecek
ABD'de bayraklar yarıya indirilecek
British Airways, Heathrow Havalimanı'ndaki günlük 32 uçuşu iptal ediyor
British Airways, Heathrow Havalimanı'ndaki günlük 32 uçuşu iptal ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi