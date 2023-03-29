Tokayev: "Gerçek bir çok partili sisteme doğru adım attık"

Kazakistan/Astana

Tokayev, Parlamentonun alt kanadı Meclisin 8. dönem açılış oturumunda konuştu.

Son bir yılda anayasa referandumu başta olmak üzere ülkede kapsamlı siyasi reformları hayata geçirdiklerini ifade eden Tokayev, “Anayasa reformu, siyasi sistemin tamamen yenilenmesine yol açtı. Vatandaşların ülke siyasetine katılması için fırsatlar önemli ölçüde genişletildi.” dedi.

Tokayev, söz konusu reformları “güçlü cumhurbaşkanı, etkili parlamento ve hesap verebilen hükümet” temelinde hayata geçirdiklerini belirterek “İnsanlar yaşamın her alanında meydana gelen dönüşümleri fark etti.” diye konuştu.

Ülkede 19 Mart’ta karma sistemle yapılan Meclis seçiminde çok sayıda bağımsız adayın yarıştığına işaret eden Tokayev, “Böylece Kazakistan halkı, devam eden dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır olduğunu ortaya koydu. Toplumda yeni bir sivil ve siyasal kültür oluşuyor.” ifadesini kullandı.

Tokayev, yeni Mecliste tüm ideolojik görüşlerin temsil edildiğine dikkati çekerek “Seçim, ülkemizin gerçek bir çok partili sisteme doğru önemli adım attığını gösterdi. İlk kez uzun süredir muhalefette olan bir parti meclise girdi.” değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi sistemin iyileştirilmesine yönelik reformlara devam edilecek"

Ülkede değişimlerin bununla bitmediğinin altını çizen Tokayev, “Siyasi sistemin iyileştirilmesine yönelik reformlara devam edilecek. Bu yıl ilk kez bölgesel öneme sahip 45 ilçe ve il valilerinin doğrudan seçimi yapılacak. Siyasi süreçlerin demokratikleşmesi, vatandaşların devlet yönetimine katılımının daha da artırılması yönündeki çalışmalarımız sürecek. Mevcut jeopolitik ortamda Kazakistan’ın bu kadar köklü reformlar gerçekleştiren tek ülke olduğunu hepimiz iyi bilmeliyiz.” ifadesini kullandı.

Tokayev, geçen yıldan bu yana siyasi sistemin dönüşümü için çabaladıklarını, artık ekonomik konulara odaklanma zamanı olduğunu kaydederek “Gerçek sanayileşme, üretimin yerelleştirilmesi, altyapının modernizasyonu ile ilgilenmeliyiz. Hazineden finanse edilen projeler, öncelikle yerli girişimciler tarafından uygulanmalı.” diye konuştu.

Parlamentonun alt kanadı Mecliste 5 yıl boyunca görev alacak milletvekillerine seslenen Tokayev, ilk önce yeni vergi politikası modelinin geliştirilmesi ve insan ticaretine ilişkin özel kanunun hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Tokayev, bunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve yerel üreticileri destekleme, altyapının geliştirilmesinde yeni bir yaklaşım oluşturma, turizm, gıda güvenliği, insan sermayesi, insan haklarının korunması, kamu yönetiminin etkinleştirilmesi alanlarında önerilerini sundu.

Kazakistan’da 19 Mart’ta düzenlenen seçimde Meclise girmeye hak kazanan 98 milletvekili ant içerek görevlerine başladı.