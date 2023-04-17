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TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Filistin genelindeki faaliyetleri kapsamında bugün, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ramazan ayı münasebetiyle binlerce Filistinliye destek oldu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:02
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TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor
Kudüs

TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın öncülüğünde Filistin'i ziyaret eden TİKA heyeti, kurumun Filistin koordinatörlüğünün, ramazan münasebetiyle yürüttüğü yardım faaliyetlerini yerinde inceleyerek yardımlara destek oldu, Filistinli yetkililerle temaslarda bulundu.

Kayalar ve beraberindeki TİKA Orta Doğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz ile TİKA Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, 15-18 Nisan tarihlerindeki Filistin programı kapsamında bugün Doğu Kudüs ve El Halil kentlerindeydi.

TİKA'dan Kudüs ve El Halil'de binlerce kişi için iftar yemeği

Heyet ilk olarak, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552'deki Kudüs ziyareti sırasında yaptırdığı Haseki Sultan Tekkesi'ni ziyaret etti.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehri'nde yer alan Haseki Sultan Tekkesi'ne geçmiş yıllarda ekipman desteği sağlayan ve bu tarihi mekanda her ramazan iftar organize eden TİKA, bu yıl da bir hafta boyunca günde 300 kişilik yemek dağıtımı sağladı.

TİKA heyeti ardından, Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ni ziyaret etti.

Heyet burada, Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatip ve vakıf yöneticileriyle temaslarda bulundu, Mescid-i Aksa ve Kudüs'te yapılabilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişi yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine hareket eden TİKA heyeti, burada TİKA tarafından daha önceki yıllarda restore edilen ve ekipman desteği verilen, Filistin Zekât Komitesine bağlı Hz. İbrahim İmarethanesini ziyaret etti.

TİKA heyetinin ihtiyaç sahipleriyle buluştuğu imarethanede, 4 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

TİKA heyeti Mescid-i Aksa'da yetim çocuklarla buluştu

TİKA heyeti, Zekât Komitesinin bakımını üstlendiği 25 yetim çocuk ile birlikte Mescid-i Aksa'nın kütüphanesinde iftar programında bir araya geldi.

İftara, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de katıldı.

"Yetim kardeşlerimizle iftar sofrasını paylaşıyor olmak ayrıca anlamlı"

Programın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan TİKA Başkanı Kayalar, Kudüs ve Filistin'in TİKA için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kurum olarak Filistin'e verdikleri sürdürülebilir desteğe işaret eden Kayalar, "TİKA olarak Filistin'in her yerinde projeler gerçekleştiriyoruz. Bunları da artırma gayreti içerisindeyiz. TİKA olarak (Filistin'de) binin üzerinde projeyi bugüne kadar hayata geçirdik. Gazze ve Tubas'taki hastanelerimizden El Halil'deki okulumuza, sosyal içerikli projelerimizden, özellikle Kudüs'ün tarihi dokusunun korunmasına yönelik çok önemli projeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kayalar, yetim çocuklarla beraber iftar açtıkları Mescid-i Aksa'daki ramazan atmosferini "duygu verici" olarak değerlendirerek, şunları ifade etti:

"Kendimizi hem şanslı hem mutlu hissediyoruz. Burada yetim kardeşlerimizle bu iftar sofrasını, kardeşlik sofrasını paylaşıyor olmak, ayrıca anlamlı. İşbirliği yaptığımız (Filistin) Zekat Komitesi, yetim kardeşlerimizle bizleri buluşturdu. Bir Müslüman için bundan daha büyük bir mutluluk yok."

Kayalar, Filistin programı kapsamında yarın Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye tarafından kabul edileceklerini, ardından Filistin'de TİKA'nın muadili olan PICA (Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı) yetkilileriyle üçüncü ülkelerde yapılabilecek ortak projeler hakkında temaslarda bulunacaklarını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TİKAFilistinRamazan
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