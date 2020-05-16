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THY'nin özel seferi Chicago’dan ayrıldı

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:09
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THY'nin özel seferi Chicago’dan ayrıldı

ABD (DHA) -  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler başladı. Chicago O'hare Havalimanı’na(ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün Türkiye’ye hareket etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen özel seferler devam ediyor. THY'nin dün New York kentinden başlayan özel seferi bugün de, Chicago'daki vatandaşlar için hareket etti.  Chicago O'hare Havalimanı’na(ORD) gelen Türk vatandaşları, THY özel seferi ile bugün Türkiye’ye hareket etti.

TÜRK BAYRAKLARIYLA UĞURLANDI

Yüzlerinde koruyucu maskelerle bilet işlemlerini tamamlayan Türk vatandaşı yolcular, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanşı ve THY Chicago Müdürü Fatih Eroğlu’nun vatandaşları  Türk bayrakları ile uğurlandı. Yolcuların uçağa alınmadan önce tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedildi.Yolcuların Türkiye’ye ulaşmalarının ardından, prosedür gereği 14 gün karantinada tutulacak.

HOUSTON VE MİAMİ SEFERLERİ DE YAPILACAK

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD’de planlanan diğer özel seferler bugün  Houston'dan ve yarın da Miami'den gerçekleştirilecek ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda dönemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmiş ve 990 Türk vatandaşı ülkeye dönmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYABDChicagoTürkCovid19Koronavirüs
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