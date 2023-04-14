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Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da yeniden düşürerek ocakta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yaptı.

14 Nisan 2023 Cuma 14:44
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Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor

BERLİN AA- Tesla'dan yapılan açıklamada, üretim kapasitesindeki artış ve iyileştirme nedeniyle Almanya dahil olmak birçok Avrupa pazarında fiyatların düşürüldüğü belirtildi.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, otomobil üretim merkezi olarak bilinen Almanya'da elektrikli araçlarında Ocak 2022'de yüzde 1 ila yüzde 17 arasında indirim yapan Tesla, şimdi ülkede Model 3 ve Model Y fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirime gitti. Model 3, Almanya'da 41 bin 990 avroya satılıyor.

Singapur'da Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını yüzde 4,3 ila yüzde 5 arasında düşüren Tesla, İsrail ve Fransa'da da elektrikli araçlarının fiyatlarını indirdi.

Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tesla, fiyat savaşını ivmelendiriyor. Çünkü Tesla, iyi fiyatlarla diğer otomobil üreticilerinin işlerini çok zorlaştırmayı göze alabilir." ifadelerini kullandı.

2023'ün başına göre Model Y'nin fiyatındaki düşüş yüzde 20 oldu

En karlı otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, ocak, mart ve nisan aylarında satışlarını artırmak amacıyla ABD'de fiyat indirimine gitmişti. Böylece 2023'ün başına göre Model 3'ün fiyatı yüzde 11, Model Y'nin fiyatı da yüzde 20 düştü.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart Yatırımcı Günü'nde yaptığı açıklamada, fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

Merkezi ABD'de bulunan Tesla, ilk çeyrekte dünya çapında 422 bin 875 araç teslimatı gerçekleştirdi. Geçen yıl araç teslimatlarındaki lojistik sorunlar ve yavaşlayan talep nedeniyle yüzde 40'lık artışa karşın şirketin satışları, yüzde 50'lik artış hedefinin altında kalmıştı.

Tesla, bu yılın ilk çeyrek sonuçlarını ise gelecek hafta açıklayacak.

Bu arada, Alman otomobil üreticisi Volkswagen de Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli modeli ID.3'ün temel versiyonunun liste fiyatında indirime gitti.

AA

Son Güncelleme: 14.04.2023 14:48
Anahtar Kelimeler:
TeslaElektrikli Araçların
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