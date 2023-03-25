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TEŞEKKÜRLER AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ

​​​​​​​İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’ne teşekkür mektubu gönderdi.

25 Mart 2023 Cumartesi 16:16
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TEŞEKKÜRLER AZERBAYCAN MİLLİ İLİMLER AKADEMİSİ

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ/BAKÜ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (ANAS) Başkanı İsa Habibbeyli'ye Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında yaptıkları yardımlar için bir teşekkür mektubu gönderdi.

Rektör Kızılay mektubunda, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki kuvvetli deprem ülkemizin 11 bölgesinde büyük tahribata yol açmıştır. Acımız çok büyük ve yenidir. Üniversitemizin bulunduğu Malatya ili depremlerde en çok hasar gören bölgelerden biri olmuştur. Ülke olarak çok insan hayatını kaybetti. Depremlerde üniversitemizin iki öğretim elemanı, beş yöneticisi, yedi çalışanı ve 90 öğrencisi hayatını kaybetmiştir. Bu da üzüntümüzü daha fazla artırdı. Deprem felaketi nedeniyle bu zor zamanlarda desteğiniz için teşekkür ederiz. Sizlerden ve dünyanın hemen her yerinden gelen yardım ve destek, afetle baş etmemizi kolaylaştırıyor. Karşı karşıya olduğumuz bu büyük felaketin yaralarını sarmak için siz değerli dostlarımızın destek ve dileklerinin bizlere büyük moral ve motivasyon vereceğini vurgulamak istiyorum. Hiç kimsenin bu kadar büyük felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ANAS Başkanı Akademisyen İsa Habibbeyli'nin kardeş ülkede meydana gelen şiddetli depremle ilgili olarak 6 Şubat'ta Türkiye'nin bilim kurumları ve üniversitelerine taziye mektupları göndermişti. ANAS Başkanı mektuplarında, korkunç depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralılara Allah'tan şifalar niyaz ederken, ANAS kolektifinin de tüm Azerbaycan halkı gibi Türkiye’deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesiAzerbaycan Milli İlimler AkademisiAhmet Kızılay
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