Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1095
ALTIN
469.365
DOLAR
7.6313
STERLİN
9.8063
EURO
8.9515
Telefon emojilerine koronavirüs ayarı
Telefon emojilerine koronavirüs ayarı
Pedagog Yücel’den ailelere uzaktan eğitim tavsiyeleri
Pedagog Yücel’den ailelere uzaktan eğitim...
Lewis Baker: Burada edineceğim tecrübelerle kariyerime yeni bir deneyim ekleyeceğim
Lewis Baker: Burada edineceğim tecrübelerle...
Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere kıyafet uyarısı
Yüz yüze eğitimdeki öğretmenlere kıyafet...
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli gün sayıyor
'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Telefon emojilerine koronavirüs ayarı

ABD'de faaliyet gösteren Unicode Konsorsiyumu, gelecek yıl kullanıma girecek 200’den fazla emojinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

22 Eylül 2020 Salı 13:32
59 Okunma
Telefon emojilerine koronavirüs ayarı

ABD - Emoji standartlarını denetleyen ve yeni sürümlerden sorumlu olan kar amacı gütmeyen  Unicode Konsorsiyumu, 2021'de kullanıma sunulacak olan ve 200'den fazla yeni emojiyi piyasaya sürdüğünü açıkladı. Konsorsiyum daha önce Nisan ayında salgın nedeniyle 2022'ye kadar yeni emoji olmayacağını duyurmuştu. Salgın sırasında ihtiyaç duyulan duygulardan yola çıkarak hazırlanan yeni emojilerden başlıcaları, etrafına bandaj sarılmış bir kalp ve yoruma bağlı olarak mide ekşimesi veya kalp kırıklığını ifade edebilen alevler içinde kalp yer alıyor. 

EMOJİLERE KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Ocak ile Ekim 2021 arasında akıllı telefonlara gelecek olan emoji güncellemeleri arasında bulunan diğer yeni emojilerden bazıları ise; bulutlar arasında yüz, öksüren yüz, sakalllı ve saçları uzun yüzler yer alıyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Telefon Emojilerine Koronavirüs AyarıABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çinli milyardere yolsuzluk suçundan 18 yıl hapis cezası
Çinli milyardere yolsuzluk suçundan 18 yıl hapis cezası
Danışmanının testi pozitif çıkan Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi
Danışmanının testi pozitif çıkan Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi
ABD’de CIA belgelerini sızdıran Snowden 5 milyon dolar ödeyecek
ABD’de CIA belgelerini sızdıran Snowden 5 milyon dolar ödeyecek
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e kaptırdı
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e kaptırdı
Zarif: O defteri kapatmadık
Zarif: O defteri kapatmadık
Mısır’da 2500 yıllık 27 adet lahdi keşfedildi
Mısır’da 2500 yıllık 27 adet lahdi keşfedildi
Rusya'dan Çin’e gönderilen kalamarlarda koronavirüse rastlandı
Rusya'dan Çin’e gönderilen kalamarlarda koronavirüse rastlandı
Kıbrıs Türkü Türkiye’siz bir gelecek istemiyor
Kıbrıs Türkü Türkiye’siz bir gelecek istemiyor
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon
Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans