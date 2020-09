Tel Abyad'da teröristlerin yaktığı hastane onarıldı

SURİYE - Türkiye, sivil halka uyguladığı baskı ve sınır hattındaki Türk askerlerine yönelik saldırılarını uyarılara rağmen sürdüren terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Abyad'a yönelik 9 Ekim 2019 günü 'Barış Pınarı' ismini verdiği sınır ötesi harekatı düzenledi. Harekat ile kısa sürede Fırat’ın doğusundaki 120 kilometre uzunluğundaki hat, teröristlerden arındırılarak 5 bin kilometrekarelik alan özgürleştirildi. Harekatın başlamasının ardından PKK/YPG'li teröristler birçok noktada olduğu gibi Tel Abyad hastanesini de yakarak kullanılmaz hale getirdi. Terör örgütü tarafından karargah olarak kullanılan ve yandaşlarının tedavi edilmesine izin verdiği hastaneyi harekatın başlamasıyla yakan teröristler, binada bulunan medikal malzemeleri de tahrip etti.



Bölgenin teröristlerden arındırılmasının ardından hastane, Sağlık Bakanlığı'nca onarıldı. Hastanede bulunan medikal cihazlar da yine Türkiye desteği ile yenilendi. Restorasyonu tamamlanan, doktor ve sağlık personeli ile güçlendirilen Tel Abyad Hastanesi, kentlerine yeniden dönerek güven içinde yaşamaya başlayan sivillere de şifa dağıtmaya başladı.



Geçmiş yıllarda ameliyat ve doğumların yapılamadığı, acil ve ağır hastaların Rakka'daki hastanelere sevk edildiği Tel Abyad'da yaşayanlar, yeni süreçte her türlü sağlık hizmetine anında ulaşma fırsatına sahip oldu. Teröristlerin işgali sırasında gidemedikleri hastaneye şimdi gönül rahatlığıyla gidebildiklerini anlatan Suriyeliler, kendilerine sağlık hizmeti sunan hastaneyi onaran Türkiye'ye teşekkür etti.



'HASTANE ESKİSİNDEN DE GÜZEL HALE GELDİ'



Hastaneye gelen ve her türlü tedaviyi olup ilaçlarını alarak evlerine gitmenin mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, "Daha önce teröristler buradaydı ve tüm kamu kurumlarını olduğu gibi hastaneyi de işgal etmişlerdi. Sadece kendileri ve yakınları burayı kullanabiliyordu. İnsanlar da zaten teröristlerin baskısına maruz kalmamak için hastaneye mecbur olmadıkça gitmiyordu. Teröristler son dönemde zaten hastaneyi sağlık tesisi yerine karargah olarak kullanmaya başlamıştı. Harekat başlayınca da burayı yakıp, yıkarak kendilerinden sonra insanların sağlık hizmetinden yoksun kalmasını amaçladı. Ama bizi teröristlerden kurtaran Türkiye, hastaneyi de eskisinden güzel hale getirerek bizlerin kullanımına sundu. Türkiye'ye bu anlamda çok minnettarız” diye konuştu.



'GÜNLÜK 800 HASTA SAĞLIK HİZMETİ ALIYOR'



Hastane yetkilileri de harekatın ilk günlerinden itibaren teröristlerce yakılan hastanenin onarıldığını hatırlattı. Hastanede eksiklerin giderilerek sivil halkın her türlü sağlık hizmetine ulaşmasının sağlandığını anlatan yetkililer, "Şu anda günlük 800 hasta buradan sağlık hizmeti alıyor. Her türlü ameliyat ve müdahalede bulunulabiliyor. Hastanede doktor, hemşire ve sağlık personeli açısından eksik bulunmuyor. İlerleyen süreçte diyaliz merkezinin geliştirilmesi ve ek poliklinikler ile hasta sayısını artırmayı ve insanlara şifa dağıtmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.