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TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı’nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan ziyaretinin ilk gününde Sukhbaatar Meydanı’nda Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar tarafından karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:47
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TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

MOĞOLİSTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması vurgulandı.

DHA

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