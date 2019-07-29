TBMM Başkanı Şentop, Zandanshatar ile heyetler arası görüşme yaptı

MOĞOLİSTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Büyük Kurul Başkanı Gomboja Zandanshatar heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamalarda ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması vurgulandı.