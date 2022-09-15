TBMM Başkanı, Moldovalı mevkidaşıyla görüştü

MOLDOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu ile görüştü. Grosu, Moldova Parlamento binasında Şentop ve beraberindeki heyete önce Genel Kurul salonunu gezdirdi, ardından da görüşmeye geçildi.



Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, hem pandemi dönemi hem de Ukrayna-Rusya savaşı sırasında yaptığı yardımlardan dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Türkiye Cumhuriyet’nin krizin çözümü için oynadığı role vurgu yapan Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu, enerji krizinin farkında olduklarını belirterek, Güney koridorundan gaz nakli konusunda da Türkiye’den destek talebini ifade etti.



UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın en çok etkilediği ülkelerden birinin Moldova olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



“Savaş, Avrupa güvenlik mimarisini derinden etkilemektedir. Bu savaşın, Ukrayna’nın komşusu olması nedeniyle Moldova’yı da yakından etkilediğini müşahede ediyoruz. Komşumuz olarak gördüğümüz Moldova’nın istikrarına ve güvenliğine önem atfediyoruz. Türkiye olarak bu savaşı uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak görüyoruz. 2014 yılındaki Kırım’ın ilhakından beri Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini savunuyoruz. Bu tutumumuz sadece Ukrayna ile sınırlı olmayıp aynı tavrımız Gürcistan ve Moldova için de geçerlidir. Nitekim bu tavrımızı da Rus muhataplarımıza açık bir şekilde ifade ediyoruz.”



Savaşın başlamasından bu yana başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye’nin, savaşın sonlandırılması için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyleyen Şentop, ileriki aşamalarda da bölgede barışın ve istikrarın sağlanması için bu tutumu ve çabaları sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.



Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın, başta enerji ve gıda güvenliği olmak üzere, hem bölge hem de geniş bir coğrafyadaki etkisinin giderek daha fazla hissedilmeye başlandığını vurgulayarak, “Yaşanan bu savaşın ortaya çıkardığı ciddi sonuçlarla mücadele etmek için hepimizin daha yapıcı ve birlik ruhu içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Türkiye olarak; uluslararası barışa, güvenliğe, istikrara, toplumsal refaha ve kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü adımı desteklemeye, bütün imkânlarımızla bu yöndeki çabalara katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



TBMM Başkanı Şentop, Moldova Meclis Başkanı’nın Güney koridor gaz talebiyle ilgili olarak, Türkiye’nin bu konuda dikkatle ve somut çözüm için değerlendirme yaptığını belirterek, “Moldova’ya da yardımcı olmak isteriz” dedi.



FETÖ OKULLARI



TBMM Başkanı Şentop, FETÖ terör örgütünün Moldova’daki faaliyetleri konusuna değinerek, faaliyet gösteren beş okulun Moldova’nın güvenliği için de risk oluşturduğu uyarısında bulundu.



GAGAVUZ ÖZERK YERİ



TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmede, 2021 seçimlerinde dört Gagavuz’un Moldova Parlamentosu’na girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin, Gagavuz Özerk Yeri’ne yönelik yaklaşımının, Moldova’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde olduğunu belirten Şentop, “Gagavuz Özerk Yeri, Moldova’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Gagavuz özerkliğine işlerlik kazandıracak iki yasa tasarısının kabulünü memnuniyetle karşılamıştık. Kalan tasarının kabulünün, Gagavuz soydaşlarımızın Moldova’ya aidiyetlerini güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.



Gagavuzlulara da devlet dilini öğrenmeleri, başkentlerinin Kişinev olduğunu unutmamaları ve Kişinev ile yapıcı ilişki kurmaları yönünde teşvikte bulunduklarını kaydeden Şentop, Gagavuz Özerk Yeri’nin dışlanmaması temennisini dile getirdi. Şentop, Ukrayna’daki savaştan dolayı oluşan hassas durum nedeniyle bu durumdan istifade etmek isteyen birtakım çevrelerin olabileceği uyarısında bulundu.



Bu şartlar altında, Gagavuz Özerk Yeri’ne yönelik olarak kapsayıcı ve birleştirici bir söylemin kullanılmasının önemine işaret eden Şentop, ayrıştırıcı söylemlerin, istikrarsızlık yaratmak isteyen odaklarca istismar edilebileceğine işaret etti.

