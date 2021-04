Tayvan'da can pazarı yaşandı. Ülkenin doğusundaki Toroko Gorge bölgesinde, 350 yolcuyu taşıyan trenin raydan çıktığı ve iki vagonunun devrildiği belirtildi. Tayvan Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazada en az 36 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken,yetkililer 60 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Yetkililer can kaybının artmasından endişe duyuyor.