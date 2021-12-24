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Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi

24 Aralık 2021 Cuma 14:33
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Tayland’da boks torbalarında 34 milyon dolarlık amfetamin ele geçirildi

TAYLAND - Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Gümrük Departmanı ve Kraliyet Tayland Polisi’nin ortak gerçekleştirdiği operasyonda, Avustralya’ya götürülmek üzere olan yaklaşık 193,5 kilogram ağırlığında boks torbalarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Tayland Gümrük Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Uyuşturucu, 22 Aralık 2021'de Tayland Gümrük Departmanı liderliğindeki Liman Görev Gücü (SITF) tarafından Bangkok Limanı'nda ele geçirildi. Gümrük Muhafaza Birimi, Avustralya'ya bağlı bir kargoyu hedeflemiş ve onu kapsamlı inceleme altına almıştır Yaklaşık 193,5 kilo ağırlığındaki amfetamin, 15 adet boks torbasında gizlenmekteydi” denildi.

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR

Açıklamada, ele geçirilen amfetaminin piyasa değerinin 34 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi. Operasyonun başarısında Avustralya Sınır Muhafızları’nın da rol oynadığı, iki ülke sınır görevlilerinin koordinasyonlu olarak çalıştıkları ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boks TorbalarıTaylandAmfetamin
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