Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.564,87
ALTIN
1.017,67
DOLAR
18,59
STERLİN
20,75
EURO
18,15
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
Uzman Erbaş Alınacak
Uzman Erbaş Alınacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Sabancı Üniversitesi Akademik Personel...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tayland’da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24’ü çocuk 38 ölü

07 Ekim 2022 Cuma 14:48
Tayland’da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24’ü çocuk 38 ölü

TAYLAND - Tayland’ın Nong Bua Lamphu bölgesinde dün silahlı ve bıçaklı olduğu belirtilen bir saldırganın kreşe girerek kendisi dahil 38 kişiyi öldürdüğü açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında yaşları 2 ila 4 arasında değişen 24 çocuk olduğu, 10 yaralıdan 8’inin durumun kritik olduğu belirtildi.

Tayland polisi basına yaptığı açıklamada, dün Na Klang bölgesindeki kreşe saldırı düzenleyen Panya Khamrab (34) adlı saldırganın uyuşturucu sebebiyle görevden atılan eski bir polis olduğunu, saldırganın saldırı sonrasında eşini ve 2 yaşındaki üvey oğlunu öldürüp intihar ettiğini ifade etti. Kreşte hayatını kaybeden 24 çocuğun saldırı sırasında uyuduğu ifade edilerek yaralı olan 10 kişiden 8’inin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Tayland’da ölenlerin anısına bayrakların bugün yarıya indirildiği ifade edilerek bugün içinde Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile eşi Kraliçe’nin kreşi ziyaret edeceği ifade edildi.  

TAZİYE MESAJLARI

UNESCO Bangkok tarafından konuyla ilgili taziye açıklaması yaparken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Nong Bua Lam Phu Eyaletinde silahlı bir kişinin 24'ü çocuk olmak üzere en az 38 kişinin hayatını kaybettiği anlamsız trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kalbimiz Tayland halkıyla birlikte, sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise olaylı ilgili “Anlamak imkansız” derken Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong “Tayland, Nong Bua Lamphu'daki bir çocuk bakım merkezinde silahlı saldırı yapıldığına dair haberleri öğrenince yıkıldım. Kalplerimiz aileler ve toplum için kırılıyor. Bu inanılmaz zor zamanda düşüncelerimiz onlarla ve Tayland halkıyla birlikte” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaylandKreşe Silahlı Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor
Erdoğan, zirve sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi
Erdoğan, zirve sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Şentop, G20 Zirvesi'nde tahıl konusunda uyardı
TBMM Başkanı Şentop, G20 Zirvesi'nde tahıl konusunda uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Prag’da vatandaşlar karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Prag’da vatandaşlar karşıladı
Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntılarda son durum
Kuzey Akım 1 ve 2’deki sızıntılarda son durum
Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı
Hacıyev, Hocavend’deki toplu mezarlığın görsellerini paylaştı
Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu
Gazprom, Avusturya’ya üzerinden İtalya’ya gaz akışının yeniden başladığını duyurdu
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı
Ukrayna, Herson’da ilerleyerek bazı yerleşim yerlerini kontrol altına aldı
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan’da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول