Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

Toplamda 738 sandığın tamamı sayıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre Tatar yüzde 32.35, Akıncı ise yüzde 29.84 oy aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 56.06 olarak açıklandı.



Diğer adayların aldıkları oy sayıları ve oranları şöyle sıralandı:

Ersin Tatar: %32.34, 35 bin 825 oy

Tufan Erhürman: %21.67 - 24 bin 8 oy

Erhan Arıklı: %5.36 - 5 bin 937 oy

Fuat Çiner: %0.30 - 327 oy

Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 282 oy

Ahmet Boran: %0.07 - 83 oy

Mustafa Ulaş: %0.06 - 69 oy

Alpan Uz:%0.14 - 156 oy

Kudret Özersay: %5.74 - 6 bin 356 oy

Mustafa Akıncı: %29.84 - 33 bin 53 oy

Serdar Denktaş: %4.20 - 4 bin 653 oy