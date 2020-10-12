Tatar ve Akıncı ikinci turda yarışacak

Toplamda 738 sandığın tamamı sayıldı ve resmi olmayan sonuçlara göre Tatar yüzde 32.35, Akıncı ise yüzde 29.84 oy aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 56.06 olarak açıklandı.
Diğer adayların aldıkları oy sayıları ve oranları şöyle sıralandı:
Ersin Tatar: %32.34, 35 bin 825 oy
Tufan Erhürman: %21.67 - 24 bin 8 oy
Erhan Arıklı: %5.36 - 5 bin 937 oy
Fuat Çiner: %0.30 - 327 oy
Arif Salih Kırdağ: %0.25 - 282 oy
Ahmet Boran: %0.07 - 83 oy
Mustafa Ulaş: %0.06 - 69 oy
Alpan Uz:%0.14 - 156 oy
Kudret Özersay: %5.74 - 6 bin 356 oy
Mustafa Akıncı: %29.84 - 33 bin 53 oy
Serdar Denktaş: %4.20 - 4 bin 653 oy
DHA