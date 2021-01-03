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Tatar: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in "iki devletli çözümün mümkün olmayacağı"açıklamalarına cevap vererek, "Anastasiadis'e çağrım, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir" dedi.

03 Ocak 2021 Pazar 08:37
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Tatar: Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in "Ada'da iki devletli çözümün mümkün olmayacağı"açıklamalarına cevap verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis'e çağrıda bulunarak, " Anastasiadis'e çağrım, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir" dedi.

"ANASTASİADİS İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN GERÇEKÇİ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Rum Ortodoks Kilisesi  Başpiskoposu II. Hrisostomos'un ‘Anastasiadis iki devletli çözüm istedi’ açıklamasından sonra Güney Kıbrıs'ta konu ile  ilgili  tartışmalara dikkat çeken KKTC lideri Tatar," Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis  2021 yılında yaptığı ilk açıklamada "Federasyondan başka bir çözüm şeklini görüşmem, Crans Montana'da savunduklarıma bağlıyım" derken iki devletli çözüm şeklini BM Genel Sekreteri'nin  eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin kurguladığını ileri sürerek, sorumluluğu ona yüklemeye çalışmıştır” ifadelerini kullandı. Gerçekte ise Rum Lideri Anastasiadis'in iki devletli çözümün gerçekçi bir çözüm olduğuna inandığının bilindiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs konusuyla ilgili faktörler de bunu biliyor.  Türkiye Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde de bunu  dile getirdiği bizzat Sayın Çavuşoğlu tarafından da açıklanmıştı” dedi.

"ANASTASİADİS, BASKI ALTINDA KALIYOR"

Tatar, Anastasiadis’in  Rum Ortodoks Kilisesi, AKEL, ELAM ve diğer unsurların büyük baskısı altında kalarak eski politikalara geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki Kıbrıs Türk halkı ile Rum halkının eşit kurucu ortaklığında  kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin  "Enosise sıçrama tahtası" ve "ara hedef" olarak  niteleyen Başpiskopos Makarios ile Rum-Yunan liderliğiydi.  Bu hedefe yönelik olarak Akritas Planı hazırlanırken, Rum gizli örgütlenmesi ve silahlanması da sürüyordu.  Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası da  Rum liderliği tarafından ayaklar altında çiğnenirken, Anayasada Kıbrıs Türk halkına sağlanan haklar da yok edilmek isteniyordu.

"15 TEMMUZ DARBESİNİN HEDEFİ KIBRIS'I YUNANİSTAN'A İLHAK ETMEKTİ"

Tatar, Kıbrıs'ta Yunanistan'ın gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik katliamların unutulmadığını ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Enosis hedefli olarak başlatılan Kanlı Noel saldırılarında  neler yaşandığını da çok iyi hatırlıyoruz.  Halkımızın direnişi ve Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı Kıbrıs'ta ikinci Girit faciası yaşanacaktı.  Yunan Cuntası tarafından organize edilen  15 Temmuz darbesinin de  hedefi Kıbrıs'ı Yunanistan'a  ilhak etmekti.  Türkiye 20 Temmuz Barış Harekatı'nı  gerçekleştirmeseydi  Kıbrıs Türk halkı soykırımdan geçirilip, katliam çukurlarına gömülecekti. Bu arada  Yunanistan eski Başbakanı Kostas Simitis'in de Güney Kıbrıs'ın  tek yanlı ve haksız bir şekilde AB üyesi yapılmasından sonra yaptığı açıklamayı da hatırlatmak gerekir. Simitis aynen şöyle demişti;  "Kıbrıs'ın AB üyeliğiyle Enosis gerçekleşti."

"BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASININ ANA NEDENİ RUM - YUNAN ZİHNİYETİDİR"

Kıbrıs'ın gerçekleri,  yaşananlar ve Rum-Yunan zihniyeti ortadadır. Hala daha devam etmekte olan bu zihniyete göre; Kıbrıs Elen adasıdır,  Kıbrıs Türk halkı azınlıktır, siyasi eşitlik ile devlet yönetiminde   öz hakkına sahip değildir. Yine bu zihniyete göre Kıbrıs'ın ve doğal kaynaklarının tek sahibi ve hakimi Rumlardır. 1968 yılından bu yana devam eden müzakere süreçlerinin  başarısızlıkla sonuçlanmasının ana nedeni de halen devam etmekte olan Rum-Yunan zihniyetidir. Özellikle Crans Montana da federasyona dayalı çözüm şeklinin çöktüğü  ve Rum tarafının adil bir anlaşma istemediği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DİYORUZ..."

Tüm bu nedenlerle, Türkiye'nin desteğiyle de  egemen iki devlete dayalı çözüm şeklini gündeme getirdik. Devletimizin varlığı, halkımızın egemenliği, özgürlüğü  ve güvende yaşaması için egemen iki devletli çözüm diyoruz.  Bu yolda da yürümeye devam edeceğiz.  Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'e çağrım, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir. Dileğim ve temennim 2021 yılında egemen iki devletli çözüm şekline ulaşmamızdır.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
KKTCErsin TatarNikos AnastasiadisRumYunanistanTürkiye
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