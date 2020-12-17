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'TARİHTE İLK YARDIM'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle tarihinde ilk kez İngiltere'de beslenme güçlüğü çeken çocuklara yardım edecek.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:30
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'TARİHTE İLK YARDIM'

UNICEF, koronavirüsün ‘benzeri görülmemiş’ etkisinin ardından İngiltere’de açlık riski altında olan çocukları desteklemek için ilk kez acil yardımda bulunacak. UNICEF’in School Food Matters adlı yardım kuruluşa 25 bin sterlin (260 bin lira) bağış yapacağı belirtildi.

School Food Matters'ın kurucusu ve CEO'su Stephanie Slater, “Bu zamanında finansmanı sağladığı için UNICEF’e minnettarız” dedi.

‘JOHNSON VE SUNAK UTANMALI’

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Angela Rayner, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak için, "UNICEF'in ülkemizin aç çocuklarını doyurmak için devreye girmesi utanç verici. Boris Johnson ve Rishi Sunak utanmalı" ifadelerini kullandı. Rayner, “Dünyanın en zengin ülkelerinden biriyiz. Çocuklarımız, savaş bölgelerinde ve doğal afetlerde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına güvenmek zorunda kalmamalı” dedi.

‘YOKSULLUK SİYASİ BİR SEÇİMDİR’

Yine İşçi Partisi’nden Richard Burgon ise, “İngiltere dünyanın en zengin ülkelerinden biri. UNICEF, şimdiye kadar ilk kez burada çocuklara acil gıda dağıtımı yapıyor. Yoksulluk siyasi bir seçimdir. Hükümet, süper zenginlerin adil vergiler ödemesini sağlayarak İngiltere’deki çocuk yoksulluğunu sona erdirebilir” dedi.

UNICEF İngiltere Sorumlusu Anna Kettley ise, “Bu, koronavirüs krizinin benzeri görülmemiş etkisiyle mücadele etmek ve en çok ihtiyaç duyan ailelere ulaşmak için yapılan, UNICEF’in Birleşik Krallık'taki ilk acil müdahalesi” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 17.12.2020 09:35
Anahtar Kelimeler:
UNICEFİngiltereçocukYardımCovid19Koronavirüs
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