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Tarihin en yağışsız dönemini yaşayan Fransa'da 32 gündür yağmur yağmıyor

Fransa'da 32 gündür hiç yağış olmaması nedeniyle kuraklık açısından tarihi bir dönemin yaşandığı belirtildi.

22 Şubat 2023 Çarşamba 15:04
Tarihin en yağışsız dönemini yaşayan Fransa'da 32 gündür yağmur yağmıyor

Ankara

Fransa Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ana kara topraklarında 21 Ocak'tan bu yana hiç yağış olmadı.

Bugün bazı bölgelerde hafif yağış beklense de 32 gündür hiç yağış olmaması 5. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan şubat ayı, ülke tarihindeki "en sıcak şubat ayları" arasında yer aldı.

Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, FranceInfo TV'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa için alarm durumu." ifadesini kullandı.

Bechu, kuraklıkla ilgili komitenin yarın konuyu değerlendirmek için toplanmayı planladığını söyleyerek, yazın kuraklık etkisi altında ezilmemek için bölgelere göre önlem ve tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Ülkede en son 2021'de 31 gün boyunca hiç yağış olmamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaYağmur
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